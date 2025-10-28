Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче

Супермаркети Києва дивують ціною на часник

У столичних супермаркетах мережі «Сільпо» з’явився очищений часник, який продається за ціною 500 гривень за кілограм. Для порівняння, нечищений часник коштує 159 гривень за кіло. Про це повідомляє «Главком».

Нова пропозиція є дещо дивною, адже процес очищення часнику не є надто складним, тому придбання чищеного продукту за ціною у понад три рази вищою від звичайної виглядає сумнівним з точки зору економічної доцільності.

Нечищений часник у супермаркеті фото: glavcom.ua

До того ж очищений часник має різкий запах, що ускладнює його зберігання. З огляду на це, переплата за очищений часник більще ніж у три рази за звичайний виглядає скоріше маркетинговим ходом, ніж необхідністю.

До слова, часник імпортний у мережі «АТБ» коштує 144,89 грн за кіло, Metro пропонує часник за ціною 145,50 грн за кіло.

Часник імпортний у мережі «АТБ» скриншот

Часник у мережі супермаркетів Metro скриншот

Нагадаємо, оптова вартість помідорів досягла 90 грн/кг, а в супермаркетах деякі мережі продають їх за понад 100 грн. Експерти попереджають, що зростання цін може продовжитися. Ціни на помідори в Україні продовжують різко зростати. Оптова ціна українських тепличних помідорів цього тижня становить 80–90 грн/кг, що на 14% більше порівняно з попереднім тижнем.

Українські фермери стикаються з напливом дешевої польської картоплі, що тисне на ціни та створює нестабільність на ринку. Польські виробники часто отримують дотації ЄС, що дозволяє їм продавати продукцію дешевше за вітчизняних фермерів. Частина українських господарств змушена шукати нові шляхи збуту або робити ставку на якість і перевірені контракти, щоб залишатися конкурентоспроможними.