Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
У супермаркетах продається чищений часник за ціною 500 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Супермаркети Києва дивують ціною на часник

У столичних супермаркетах мережі «Сільпо» з’явився очищений часник, який продається за ціною 500 гривень за кілограм. Для порівняння, нечищений часник коштує 159 гривень за кіло. Про це повідомляє «Главком». 

Нова пропозиція є дещо дивною, адже процес очищення часнику не є надто складним, тому придбання чищеного продукту за ціною у понад три рази вищою від звичайної виглядає сумнівним з точки зору економічної доцільності.

Нечищений часник у супермаркеті
Нечищений часник у супермаркеті
фото: glavcom.ua

До того ж очищений часник має різкий запах, що ускладнює його зберігання. З огляду на це, переплата за очищений часник більще ніж у три рази за звичайний виглядає скоріше маркетинговим ходом, ніж необхідністю. 

До слова, часник імпортний у мережі «АТБ» коштує 144,89 грн за кіло, Metro пропонує часник за ціною 145,50 грн за кіло.

Часник імпортний у мережі «АТБ»
Часник імпортний у мережі «АТБ»
скриншот
Часник у мережі супермаркетів Metro
Часник у мережі супермаркетів Metro
скриншот

Нагадаємо, оптова вартість помідорів досягла 90 грн/кг, а в супермаркетах деякі мережі продають їх за понад 100 грн. Експерти попереджають, що зростання цін може продовжитися.  Ціни на помідори в Україні продовжують різко зростати. Оптова ціна українських тепличних помідорів цього тижня становить 80–90 грн/кг, що на 14% більше порівняно з попереднім тижнем.

Українські фермери стикаються з напливом дешевої польської картоплі, що тисне на ціни та створює нестабільність на ринку. Польські виробники часто отримують дотації ЄС, що дозволяє їм продавати продукцію дешевше за вітчизняних фермерів. Частина українських господарств змушена шукати нові шляхи збуту або робити ставку на якість і перевірені контракти, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Теги: продукти Київ супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
10 жовтня, 07:27
Користувачі соцмереж повідомляли, що через начебто відключення світла утворилися великі скупчення людей
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
14 жовтня, 19:08
Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
28 вересня, 19:51
Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
2 жовтня, 08:28
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений
8 жовтня, 19:04
У квартирі залишилося багато речей від бабусі, які власники помешкання обіцяють вивезти перед заселенням
Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)
15 жовтня, 08:53
Водіям варто за можливості обирати альтернативні маршрути
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
16 жовтня, 13:52
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
20 жовтня, 11:01
Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту
Мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Поліція відкрила справу
24 жовтня, 11:48

Новини

Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua