РФ атакує Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ атакує Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок (оновлюється)
фото з відкритих джерел

В Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, працює ППО. Про це пише мер міста Віталій Кличко, інформує «Главком».

Наразі Київ перебуває під атакою безпілотників, Кличко закликає всіх перебувати в укритях, працює ППО.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Оновлено 23:35

Нчальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що у Києві фіксується падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Попередньо одна з локацій – дитячий садочок. 

Крім того, в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.

