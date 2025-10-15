Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)

У квартирі залишилося багато речей від бабусі, які власники помешкання обіцяють вивезти перед заселенням

Квартира розташована у хрущовці на вул. Горлівській

На сайті оголошень з’явилася одна з найдешевших пропозицій оренди житла у столиці. Усього за 4 тис. грн на місяць можна оселитися в однокімнатній квартирі у хрущовці на вул. Горлівській, що на Харківському масиві. Про це повідомляє «Главком» із поссиланням на платформу Olx.

Щоправда, пропозиція незвична, адже орендодавці шукають мешканців, які готові не лише жити у квартирі, що дісталася власникам від бабусі, а й доглядати за кішкою, яка вже мешкає у помешканні.

Однокімнатна квартира розташована у хрущовці на вул. Горлівській фото: Оlx

В оголошенні зазначається, що квартира розташована на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Загальна площа – 32 кв. м, з них 18 кв. м займає кімната, 6 кв. м – кухня. Санвузол суміжний.

Кухня має площу 6 кв. м фото: Оlx

За словами власниці, квартира бабусина, без ремонту, проте в жилому стані й з усіма необхідними меблями, які залишать за домовленістю з орендарем. Зайві речі обіцяють вивезти перед заселенням. Перегляди можливі вже зараз, а заселення – з початку листопада.

У квартирі залишилося багато речей від бабусі, які власники помешкання обіцяють вивезти перед заселенням фото: Оlx

Особливість пропозиції – разом із квартирою здається й бабусина киця. Тварині близько десяти років, вона стерилізована, лагідна та товариська, однак має проблеми із зубами. Власники просять нових мешканців добре піклуватися про улюбленицю, а натомість знижують орендну плату на 2 тис. грн.

Заселення у квартиру можливе з початку листопада фото: OLX

Таким чином, вартість оренди становить 6 тис. грн + комунальні, але фактично – 4 тис. грн, доки киця живе у квартирі. Коли тварини не стане, орендна плата повернеться до звичайного рівня й становитиме 6 тис. грн.

Оголошення розміщено від приватної особи, без комісії. Зв’язатися з власницею можна лише через OLX, Telegram або Viber, оскільки вона перебуває за кордоном.

Нагадаємо, у мережі активно поширюються оголошення про «вигідну» оренду житла, які насправді є елементом шахрайських схем. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують «вигідну ціну» та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають. У МВС дали поради, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла.