Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
колаж: glavcom.ua

Відключення запроваджено за командою «Укренерго»

У столиці та на Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

«За командою «Укренерго» у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому о 15:49.

Зазначається, що у разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК.

Сьогодні зранку у Києві та областівже вводилися екстрені відключення електроенергії. Також аварійні відключення запроваджувалися у низці областей України. Повідомлялося, що з 16:00 можливе застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. 

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

