Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду

Заборгованість, яку «держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль», на сьогодні перед Києвом становить 6,8 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці може опинитися під загрозою, якщо не виплатять заборгованість. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Кличко зазначив, що заборгованість, яку «держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль», на сьогодні перед Києвом становить 6,8 млрд грн.

«Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація, насправді, дуже серйозна», – йдеться у повідомленні.

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Йдеться про те, що підвищення тарифів для населення не було, в той час як вартість усіх складових тарифу зросла. Тому і виник такий великий борг.

Мер також повідомив, що уряд обіцяв цю різницю компенсувати, але коштів поки не було.

«Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду», – написав він.

Мер Києва також звернувся до депутатів Верховної Ради, аби народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроєктів, які має розглянути парламент, – у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад.

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