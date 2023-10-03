Головна Київ Новини
search button user button menu button

Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
фото з відкритих джерел

Заборгованість, яку «держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль», на сьогодні перед Києвом становить 6,8 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці може опинитися під загрозою, якщо не виплатять заборгованість. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Кличко зазначив, що заборгованість, яку «держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль», на сьогодні перед Києвом становить 6,8 млрд грн.

«Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація, насправді, дуже серйозна», – йдеться у повідомленні. 

Йдеться про те, що підвищення тарифів для населення не було, в той час як вартість усіх складових тарифу зросла. Тому і виник такий великий борг.

Мер також повідомив, що уряд обіцяв цю різницю компенсувати, але коштів поки не було.

«Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду», – написав він. 

Мер Києва також звернувся до депутатів Верховної Ради, аби народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроєктів, які має розглянути парламент, – у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад.

Раніше повідомлялося, коли та за яких умов в Україні увімкнуть батареї.

Теги: війна опалювальний сезон Віталій Кличко Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін відзвітував про готовність до зими та достатні запаси газу
Старт опалювального сезону в Україні: коли та за яких умов увімкнуть батареї
Вчора, 15:53
На складах знаходиться понад 130 тис. кубометрів дров
Міндовкілля знизить ціни на дрова перед опалювальним сезоном
29 вересня, 15:23
Україна виконала план із накопичення газу у сховищах
Україна достроково накопичила необхідний запас газу для опалювального сезону
19 вересня, 13:30

Новини

Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ
У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу
Столиця запустила нове опитування щодо емоційного стану киян
Столиця запустила нове опитування щодо емоційного стану киян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
43K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
35K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
17K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
7630
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6791
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України

Новини

Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Сьогодні, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту