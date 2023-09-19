Україна достроково накопичила необхідний запас газу для опалювального сезону

Сьогодні обсяг газу в сховищах становить – 14,7 млрд куб. м

Запаси газу в сховищах України становлять 14,7 млрд кубометрів. Кабмін ставив перед «Нафтогазом» накопичити такий обʼєм треба до 1 листопада як необхідний для вдалого проходження опалювального сезону. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

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«Сьогодні обсяг газу в сховищах становить – 14,7 млрд куб. м. Група Нафтогаз достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону», – написав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

За його словами, «Нафтогаз» продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ.

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«Ми демонструємо найвищі темпи буріння за останні 15 років. За 2023 рік ми запустили в роботу 54 нових свердловини, наростивши добовий видобуток по країні до 52,7 млн куб. газу на добу», – написав Чернишов.

Раніше Чернишов заявив, що «Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля Нафтогазом газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння.