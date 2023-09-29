Міндовкілля знизить ціни на дрова перед опалювальним сезоном

Глава міністерства підкреслив, що наразі є можливість повністю забезпечити потреби людей

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець анонсував зниження вартості паливних дров.

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На урядовій нараді обговорювалось питання забезпечення дровами незахищених верств населення на прифронтових територіях.

«Державне агентство лісових ресурсів України має якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби – скоригувати логістику», – підкреслив міністр.

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Стрілець додав, що ціна на дрова має відповідати потребам воєнного часу.

«Зменшити вартість дров, де це можливо зробити. Підприємства ДП «Ліси України» здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров», – зазначив глава Міндовкілля.

Нагадаємо,мешканці приватних будинків перебувають у вигіднішому положенні, ніж власники квартир, оскільки в опалювальний період можуть обігріватись дровами, газом або електрикою на вибір. Експерти з'ясували, який спосіб опалення житла найменш затратний.

Також ми писали, що минулої осені в Україні стартувала робота сайту «ДроваЄ», де є можливість придбати деревину різних порід. Робота сайту максимально зручна для людей - необхідно лише вибрати локацію, лісгосп, породу дров, обсяг і вказати адресу доставки.

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