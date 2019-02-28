Оперативники викрили у Києві групу викрадачів мотоциклів



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Під час обшуку у підозрюваних виявлено викрадені транспортні засоби Фото: Нацполіція

Основний фігурант - 31-річний житель Житомирської області - раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом

До поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що з гаражного боксу на вулиці Академіка Ромоданова у Шевченківському районі столиці невідомі викрали мотоцикли і запчастини до них.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками столичного главку викрили групу осіб, причетних до скоєння злочину. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За місцем мешкання затриманих поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявили та вилучили речові докази - транспортні засоби, рації, мобільні телефони та запчастини.

Основний фігурант - 31-річний житель Житомирської області - раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом, порушення громадського порядку та скоєння крадіжок. Правоохоронці збирають доказову базу про злочинну діяльність ще трьох чоловіків, аби оголосити їм про підозру та притягнути до кримінальної відповідальності.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час розслідування триває.