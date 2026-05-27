McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу після обстрілу 24 травня 2026 року

За збігом обставин, ворожа атака понівечила знаменитий ресторан McDonald's на Лук'янівці саме у день його народження

Найстаріший McDonald’s в Україні відновив роботу через кілька днів після атаки РФ

У Києві на Лук'янівці відновили роботу ресторану швидкого обслуговування McDonald’s, який було пошкоджено унаслідок російської атаки у ніч на 24 травня. Про це компанія повідомила у Facebook, інформує «Главком».

«Мак на Лук'янівці знову працює. 29 років поруч з вами. Продовжуємо далі», – йдеться у повідомленні.

У McDonald’s також показали логотип, розплавлений через обстріл.

Ресторан McDonald's на Лук'янівці після обстрілу 24 травня 2026 року фото: McDonald's/Facebook

McDonald's на Лук'янівці є найстарішим закладом мережі в Україні, його було відкрито 24 травня 1997 року. Під час повномасштабної війни він неодноразово потрапляв під обстріли. Після атаки у липні 2025 року компанія заявляла, що незважаючи на регулярні обстріли не планує переносити заклад в інше місце, тому що «клієнти хочуть бачити нас на Лук'янівці».

До слова, користувачі мережі закликають керівництво компанії після відновлення ресторану не змінювати поплавлену після обстрілу вивіску, а залишити її як символ стійкості.

Нагадаємо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Від російського обстрілу 24 травня постраждали шість областей України. Зокрема, у столиці постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці.