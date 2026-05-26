Польща пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві

У Польщі наголосили, що атаки на дипмісії стануть черговим актом агресії РФ

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що можливі удари Росії по дипломатичних установах у Києві будуть розцінюватися як свідомі та навмисні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву польського МЗС.

У Варшаві наголосили, що Росія сама декларує нібито обмеження ударів військовими цілями в межах так званої «спеціальної військової операції», однак фактично порушує власні заяви.

У польському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що будь-які атаки на об’єкти, які не належать до військової інфраструктури, зокрема дипломатичні представництва, будуть трактуватися як недружні та навмисні дії.

«Будь-які атаки на польські дипломатичні установи будуть розцінюватися як свідомі та навмисні дії», – заявили у МЗС Польщі.

У Варшаві також попередили, що подібні дії Росії матимуть серйозні міжнародні та правові наслідки. Крім того, польська сторона наголосила, що такі атаки ще більше підриватимуть статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. У МЗС Польщі закликали Москву негайно припинити агресію проти України та виконувати міжнародні зобов’язання.

Окремо у заяві зазначається, що Польща розглядає всі удари РФ по Україні, включно з атаками на цивільні об’єкти та населення, як акти агресії, що призводять до значних людських жертв і руйнування інфраструктури.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів.

У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.