Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення

Напередодні киянин познайомився з дівчиною у месенджері та домовився із нею про зустріч. Невдовзі йому зателефонували невідомі, які представилися «співробітниками СБУ»

У Києві поліцейські затримали 23-річного місцевого жителя, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підпалити банківське відділення у Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що вони стали свідками як невідомий намагається підпалити банківське відділення на вулиці Григорія Сковороди. На місце події відразу прибули дільничні, оперативники та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, які затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Правоохоронці встановили, що напередодні 23-річний киянин познайомився з дівчиною у месенджері та домовився із нею про зустріч. Втім, невдовзі йому зателефонували невідомі, які представилися співробітниками СБУ.

Затриманому киянину загрожує до 10 років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

За версією слідства, невідомі переконали хлопця, що його нова знайома, з якою він чекає зустрічі, працює на країну-агресора. Аби уникнути відповідальності, псевдоправоохоронець запропонував йому підпалити відділення банку, де нібито працює спільник дівчини.

Того ж вечора киянин прийшов до відділення банку, заздалегідь підготувавшись: придбав запальничку та пластикову пляшку, яку наповнив бензином. Втім, здійснити підпал він не встиг, оскільки його затримали правоохоронці.

Пляшка з бензином біля приміщення банку, яке планував підпалити затриманий фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України – незакінчений замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

