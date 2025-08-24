Головна Країна Події в Україні
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Російський пастух вирішив заробити на війні
фото: скріншот із відео

Воювати росіянин пішов через фінансові проблеми

Україна відправила на обмін окупанта на ім’я Віктор Яворов. Він пішов воювати через фінансові проблеми. Очевидно, йому здалося доброю ідеєю трохи підзаробити, вбиваючи українців. До того, як укласти контракт, 25-річний росіянин працював у себе в селищі пастухом. Як інформує «Главком», про це Яворов розповів у проєкті «Хочу жити».

Окупант поділився, що пастухам платять 45 тисяч рублів на місяць, і це «трішки малувато». Він також зізнався, що усі негаразди з грошима вже вдалося владнати. У полоні Віктор Яворов провів 10 місяців.

Раніше повідомлялося, що у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців. 

Зокрема, з російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Він одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні експосадовець помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.

Також 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

Теги: Україна обмін полоненими звільнення військові

