Українські вболівальники під час матчу з Францією розгорнули банер «Фортеця Європи»

Під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи», повідомляє «Главком».

Банер, розміщений на стадіоні у Вроцлаві, не лише підтримав українську збірну, а й наголосив на важливій ролі України у захисті європейських цінностей.

На банері, який розгорнули українські фанати під час матчу Україна – Франція, зображена фортеця, яка символізує Україну як «Фортецю Європи». На малюнку фортеця має височезні стіни, а біля неї стоїть український солдат, озброєний мечем і захищає батьківщину.

Банер виконаний у яскравих кольорах: жовтому та синьому, що відповідають кольорам українського прапора. Над фортецею на банері написано англійською мовою: «Fortress of Europe» (Фортеця Європи), підкреслюючи роль України у захисті європейських цінностей та безпеки.