Оренда житла в Польщі: що потрібно знати про нові правила

У Польщі набули чинності нові правила на ринку житла

Вступають у силу важливі зміни до житлового законодавства Польщі, які мають на меті посилити захист прав як орендарів, так і орендодавців. Нові норми регулюють договори оренди, вимоги до застави та умови проживання. Про це пише «Главком» із посиланням на vitrina.pl.

З 22 серпня у Польщі почали діяти зміни у житловому законодавстві, які зачіпають соціальне та комунальне будівництво. Поправки передбачають великі дотації на будівництво та ремонт доступного житла, нові правила викупу квартир, а також зміни для девелоперів: жорсткі вимоги до паркувальних місць скасовані, і тепер це питання вирішуватиме місцева влада. Уряд також розширює підтримку житлових кооперативів, розраховуючи, що вони стануть однією з ключових форм розвитку доступного житла, особливо у невеликих містах.

Основні зміни:

Повернення застави. Застава (кауція) тепер має бути повернена орендарю протягом 30 днів після закінчення договору оренди. Якщо власник планує утримати частину застави на покриття збитків, він зобов’язаний надати детальний звіт про витрати.

Захист від виселення. Орендарі, які сумлінно виконують свої обов’язки (сплачують оренду та комунальні послуги), отримують посилений захист. Виселення можливе лише за наявності серйозних порушень умов договору.

Чіткі умови договору. Нові правила вимагають, щоб усі пункти в договорі оренди були чітко прописані, особливо щодо відповідальності за ремонт і пошкодження майна. Це дозволяє уникнути суперечок у майбутньому.

Однією з найбільш обговорюваних змін стала скасована жорстка вимога до паркувальних місць для нових проєктів девелоперів за законом lex deweloper 2018. Раніше інвестори мали забезпечувати мінімум 1,5 місця на квартиру поза центрами міст і одне місце на квартиру в центральних районах.

Тепер рішення про кількість місць для паркування буде приймати місцева влада відповідно до містобудівних стандартів. Ці зміни покликані зробити ринок оренди більш прозорим і справедливим для всіх його учасників.

Ремонт порожніх квартир та гуртожитків

Як пише ресурс, до 2030 року на будівництво та ремонт квартир для доступної оренди планується виділити до 45 млрд злотих. Кошти надійдуть через Fundusz Dopłat, який фінансує соціальні та комунальні проєкти, включаючи TBS та SIM. Влада розраховує, що це прискорить розвиток доступного житла по всій країні. У 2025 році бюджет на соціальне та комунальне будівництво збільшено з 4,5 до 6,9 млрд злотих. У наступні роки фінансування поступово зростатиме: 6 млрд 2026-го, 6,86 млрд – 2027-го, 8 млрд – 2028-го, 9 млрд – 2029-го і 10 млрд злотих 2030 року.

Завдяки збільшеному фінансуванню місцева влада зможе прискорити модернізацію порожніх квартир. За даними перепису 2021 року, у Польщі налічується понад 113 тис. таких приміщень, і уряд розраховує повернути на користь близько 75 тис. до кінця десятиліття. Кошти також спрямують на розширення та оновлення студентських гуртожитків.

Житлові кооперативи отримають підтримку уряду

Поправки до житлового законодавства та паралельні ініціативи, включаючи проект закону про соціальні житлові ресурси, посилюють роль житлових кооперативів (spółdzielnie mieszkaniowe). У Польщі діє близько 3,5 тис. кооперативів, переважно у невеликих містах, де відсутні девелопери, TBS чи SIM.

Уряд планує:

спростити доступ до земельних ділянок та надати адміністративну підтримку;

надати додаткове фінансування для проектів кооперативів без залучення кредитів;

зміцнити позиції кооперативів як альтернативу комерційним забудовникам.

До слова, з лютого 2026 року тим, хто здає в оренду приватне житло, може знадобитися ідентифікаційний податковий номер (NIP) та електронне виставлення рахунків. Ці зміни пов’язані з впровадженням Національної системи реєстрації платників податків (KSeF) для платників VAT.