Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цни на олію соняшникову у мережі «Сільпо»
Найдешевшою в усіх досліджених мережах виявилася олія власних торгових марок ритейлерів. Ціна за таку продукцію в середньому на 15–20% нижча за відомі національні бренди

Соняшникова олія залишається базовим продуктом у кожному споживчому кошику, проте сьогоднішні цінники в столичних магазинах змушують киян дедалі прискіпливіше обирати бренд та об’єм пляшки. «Главком» провів власний моніторинг цін у найбільших торговельних мережах Києва: «АТБ», «Варус», «Сільпо», «Фора» та «Новус», щоб з’ясувати, де зараз купувати найвигідніше.

Ціни на соняшникову олію у мережі «АТБ»

У магазинах АТБ на вибір покупців представлено широкий асортимент олії. Найбільш доступними традиційно є власні марки мережі – «Розумний Вибір» та «Своя лінія».

Власні торгові марки:

  • «Розумний Вибір» (0,85 л, рафінована) – 69,82 грн
  • «Розумний Вибір» (0,85 л, нерафінована) – 73,30 грн
  • «Своя лінія» (0,5 л, рафінована) – 47,90 грн
  • «Своя лінія» (0,9 л, рафінована) – 79,70 грн
  • «Своя лінія» (0,9 л, нерафінована) – 83,68 грн

Популярні бренди (пляшки 0,725 л – 0,9 л):

  • «Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 82,70 грн
  • «Щедрий Дар» (0,725 л, вітамінізована) – 75,73 грн
  • «Олейна» Традиційна (0,85 л) – 85,51 грн
  • «Майола» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 87,92 грн
  • «Стожар» (0,85 л) – 88,40 грн
  • «Чумак» Золота (0,9 л) – 99,96 грн

Для тих, хто звик купувати про запас, у наявності є великий формат: трилітрова пляшка «Олейна» обійдеться у 300,94 грн.

Ціни у мережі супермаркетів «Варус»

У цій мережі ми помітили цікаву особливість: широкий вибір невеликих форматів (460–500 мл), що зручно для тих, хто не хоче купувати велику пляшку одразу.

Бюджетний сегмент та власні марки:

  • «Вигода» (460 г, рафінована) – 45,40 ₴
  • «Вигода» (800 мл, рафінована) – 68,40 ₴
  • «Вигода» (800 мл, нерафінована) – 72,30 ₴
  • «Varto» з вітамінами А та D (800 мл) – 70,00 ₴

Середній та преміальний сегменти:

  • «Олейна» Пресова (500 мл) – 57,90 ₴
  • «Домашній кошик» нерафінована (500 мл) – 67,90 ₴
  • «Щедрий Дар» вітамінізована (750 мл) – 78,50 ₴
  • «Олейна» Традиційна (850 мл) – 89,90 ₴
  • «Домашній кошик» для смаження (700 мл) – 89,90 ₴
  • «Щедрий Дар» (850 мл, рафінована) – 91,40 ₴
  • «Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована) – 92,00 ₴
  • «Чумак» Золота (900 мл) – 95,50 ₴

Для порівняння з «АТБ», трилітрова пляшка «Олейни» у «Варусі» коштує 316,00 ₴.

Ціни у мережі супермаркетів «Сільпо»

У цій мережі традиційно широкий вибір, а цінова політика охоплює як бюджетні власні марки («Повна Чаша», «Премія»), так і дорожчі позиції крафтового або пресованого сегмента.

Власні торгові марки:

  • «Премія» (0,5 л, рафінована) – 48,49 грн
  • «Повна Чаша» (0,85 л, рафінована) – 69,99 грн
  • «Повна Чаша» (850 мл, нерафінована) – 73,49 грн
  • «Премія»® (0,85 л, рафінована) – 77,49 грн
  • «Премія»® (0,85 л, нерафінована виморожена) – 91,99 грн

Популярні бренди та преміум-варіанти:

  • «Щедрий Дар» (500 мл, холодна рафінація) – 58,99 грн
  • «Олейна» (0,5 л, пресована рафінована) – 59,99 грн
  • «Чумак» (500 мл, рафінована) – 60,99 грн
  • «Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована холодного пресування) – 60,99 грн
  • «Щедрий Дар» (750 мл, рафінована вітамінізована) – 80.99 грн
  • «Олівія» (0,83л, рафінована дезодорована) – 81.99 грн
  • «Майола» (850 мл, рафінована/нерафінована) – 86,99 грн/ 76.99 грн
  • «Олейна» Традиційна (0,85 л) – 89,99 грн
  • «СтоЖар» (0,85 л) – 91,49 грн
  • «Щедрий Дар» (0,85л, рафінована дезодорована) – 94.99 грн
  • «Щедрий Дар» (0,85л, нерафінована) – 92.49 грн
  • Sania (850мл, рафінована) – 96.49 грн
  • «Чумак» (0,9 л, рафінована/нерафінована) – 98,49 грн/99,00грн.
  • «Королівський смак» (1л, рафінована)– 99,00 грн.
  • «Королівський смак» Запашна (1 л, нерафінована виморожена) – 128,00 грн

 

Ціни у мережі супермаркетів «Фора»

У мережі магазинів біля дому «Фора» цінова політика також дозволяє обрати продукт під будь-які потреби – від маленьких пляшок на 0,5 л до великих сімейних форматів.

Власні торгові марки та бюджетні пропозиції:

  • «Зірковий вибір» (0,85 л, рафінована) – 69,90 грн
  • «Зірковий вибір» (0,85 л, нерафінована) – 72,90 грн

Популярні бренди середнього сегмента:

  • «Щедрий Дар» (0,75 л, вітамінізована) – 78,50 грн
  • «СтоЖар» (0,85 л, рафінована) – 83,50 грн
  • «Олейна» Традиційна (0,85 л) – 85,90 грн
  • «Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 92,00 грн
  • «Чумак» (0,9 л, рафінована) – 95,50 грн
  • «Чумак» (0,9 л, нерафінована) – 99,00 грн
  • «Королівський смак» (1 л, рафінована) – 97,20 грн
  • «Королівський смак» Запашна (1 л, нерафінована) – 129,00 грн

Формат 0,5 л та преміум-позиції:

  • «Щедрий Дар» (500 мл, холодна рафінація) – 57,49 грн
  • «Олейна» (0,5 л, пресована) – 59,50 грн
  • «Чумак» (500 мл, рафінована) – 61,00 грн
  • «Екород» органічна холодного віджиму (500 мл) – 199,00 грн

Олія соняшникова «Олейна» «Традиційна» рафінована 3л коштує у «Форі» 314,00 грн

Ціни у мережі супермаркетів Novus

Середній сегмент (популярні бренди):

  • «Щедрий Дар» (500 мл, рафінована) – 56,99 ₴
  • «Щедрий Дар» (0,75 л, рафінована) – 80,99 ₴
  • «Майола» (850 мл, рафінована) – 86,99 ₴
  • «Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована холодного пресування) – 87,99 ₴
  • «Олейна» Традиційна (850 мл) – 89,99 ₴
  • «Стожар Шеф» (0,85 л, рафінована) – 91,49 ₴
  • «Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована) – 92,99 ₴
  • «Оліяр» (1 л, рафінована) – 96,49 ₴
  • «Королівський Смак» (1 л, рафінована) – 98,99 ₴
  • «Чумак» Домашня (900 мл, нерафінована) – 99,99 ₴
  • «Майола» (0,85 л, нерафінована першого гатунку) – 109,00 ₴

Спеціальні пропозиції та органік:

  • Олія салатна (500 мл) – 94,99 ₴
  • Олія соняшниково-оливкова «Кама» (1 л, рафінована) – 164,00 ₴
  • «Екород» органічна нерафінована (500 мл) – 199,00 ₴
Нагадаємо, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцьктй повідомляв, що підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. У Міністерстві аграрної політики запевнили, що ситуація на ринку залишиться стабільною. За словами заступника міністра, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%.

Читайте також:

Теги: Київ продукти ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом
Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
18 лютого, 16:39
Поїздку в центр краще відкласти до обіду – рух перекритий
Рух транспорту у центрі Києва перекрито: як працюють метро та автобуси 24 лютого
24 лютого, 08:27
8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
24 лютого, 11:04
Київська ТЕЦ-5 взимку з дрону, 2019 рік
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці
2 березня, 09:53
У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
10 березня, 13:54
Дітей у матері вилучили, їх вихованням тепер займаються батьки дівчаток
Суд відправив за ґрати киянку, яка з кумою створювала порно за участі своїх доньок
11 березня, 13:47
Для припинення злочинної діяльності кол-центрів було проведено 12 обшуків
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
11 березня, 16:51
Lift відомий у Києві як один із найбільших нічних клубів, орієнтований на ЛГБТК+ спільноту
У Києві закривається відомий гей-клуб
13 березня, 08:56
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
13 березня, 11:12

Новини

У Києві та низці областей вдруге за день оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей вдруге за день оголошено повітряну тривогу
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
Маестро світового рівня: 85 років від дня народження диригента Володимира Кожухаря
Маестро світового рівня: 85 років від дня народження диригента Володимира Кожухаря
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах
Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua