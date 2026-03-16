Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах

Цни на олію соняшникову у мережі «Сільпо»

Найдешевшою в усіх досліджених мережах виявилася олія власних торгових марок ритейлерів. Ціна за таку продукцію в середньому на 15–20% нижча за відомі національні бренди

Соняшникова олія залишається базовим продуктом у кожному споживчому кошику, проте сьогоднішні цінники в столичних магазинах змушують киян дедалі прискіпливіше обирати бренд та об’єм пляшки. «Главком» провів власний моніторинг цін у найбільших торговельних мережах Києва: «АТБ», «Варус», «Сільпо», «Фора» та «Новус», щоб з’ясувати, де зараз купувати найвигідніше.

Ціни на соняшникову олію у мережі «АТБ»

У магазинах АТБ на вибір покупців представлено широкий асортимент олії. Найбільш доступними традиційно є власні марки мережі – «Розумний Вибір» та «Своя лінія».

Власні торгові марки:

«Розумний Вибір» (0,85 л, рафінована) – 69,82 грн

«Розумний Вибір» (0,85 л, нерафінована) – 73,30 грн

«Своя лінія» (0,5 л, рафінована) – 47,90 грн

«Своя лінія» (0,9 л, рафінована) – 79,70 грн

«Своя лінія» (0,9 л, нерафінована) – 83,68 грн

Популярні бренди (пляшки 0,725 л – 0,9 л):

«Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 82,70 грн

«Щедрий Дар» (0,725 л, вітамінізована) – 75,73 грн

«Олейна» Традиційна (0,85 л) – 85,51 грн

«Майола» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 87,92 грн

«Стожар» (0,85 л) – 88,40 грн

«Чумак» Золота (0,9 л) – 99,96 грн

Для тих, хто звик купувати про запас, у наявності є великий формат: трилітрова пляшка «Олейна» обійдеться у 300,94 грн.

Ціни на олію соняшникову у мережі «АТБ» скриншот з сайту «АТБ»

Ціни у мережі супермаркетів «Варус»

У цій мережі ми помітили цікаву особливість: широкий вибір невеликих форматів (460–500 мл), що зручно для тих, хто не хоче купувати велику пляшку одразу.

Бюджетний сегмент та власні марки:

«Вигода» (460 г, рафінована) – 45,40 ₴

«Вигода» (800 мл, рафінована) – 68,40 ₴

«Вигода» (800 мл, нерафінована) – 72,30 ₴

«Varto» з вітамінами А та D (800 мл) – 70,00 ₴

Середній та преміальний сегменти:

«Олейна» Пресова (500 мл) – 57,90 ₴

«Домашній кошик» нерафінована (500 мл) – 67,90 ₴

«Щедрий Дар» вітамінізована (750 мл) – 78,50 ₴

«Олейна» Традиційна (850 мл) – 89,90 ₴

«Домашній кошик» для смаження (700 мл) – 89,90 ₴

«Щедрий Дар» (850 мл, рафінована) – 91,40 ₴

«Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована) – 92,00 ₴

«Чумак» Золота (900 мл) – 95,50 ₴

Для порівняння з «АТБ», трилітрова пляшка «Олейни» у «Варусі» коштує 316,00 ₴.

Ціни на олію соняшникову у мережі «Варус» скриншот з сайту varus.ua

Ціни у мережі супермаркетів «Сільпо»

У цій мережі традиційно широкий вибір, а цінова політика охоплює як бюджетні власні марки («Повна Чаша», «Премія»), так і дорожчі позиції крафтового або пресованого сегмента.

Власні торгові марки:

«Премія» (0,5 л, рафінована) – 48,49 грн

«Повна Чаша» (0,85 л, рафінована) – 69,99 грн

«Повна Чаша» (850 мл, нерафінована) – 73,49 грн

«Премія»® (0,85 л, рафінована) – 77,49 грн

«Премія»® (0,85 л, нерафінована виморожена) – 91,99 грн

Популярні бренди та преміум-варіанти:

«Щедрий Дар» (500 мл, холодна рафінація) – 58,99 грн

«Олейна» (0,5 л, пресована рафінована) – 59,99 грн

«Чумак» (500 мл, рафінована) – 60,99 грн

«Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована холодного пресування) – 60,99 грн

«Щедрий Дар» (750 мл, рафінована вітамінізована) – 80.99 грн

«Олівія» (0,83л, рафінована дезодорована) – 81.99 грн

«Майола» (850 мл, рафінована/нерафінована) – 86,99 грн/ 76.99 грн

«Олейна» Традиційна (0,85 л) – 89,99 грн

«СтоЖар» (0,85 л) – 91,49 грн

«Щедрий Дар» (0,85л, рафінована дезодорована) – 94.99 грн

«Щедрий Дар» (0,85л, нерафінована) – 92.49 грн

Sania (850мл, рафінована) – 96.49 грн

«Чумак» (0,9 л, рафінована/нерафінована) – 98,49 грн/99,00грн.

«Королівський смак» (1л, рафінована)– 99,00 грн.

«Королівський смак» Запашна (1 л, нерафінована виморожена) – 128,00 грн

Ціни на олію соняшникову у мережі «Сільпо» скриншот з сайту silpo.ua

Ціни у мережі супермаркетів «Фора»

У мережі магазинів біля дому «Фора» цінова політика також дозволяє обрати продукт під будь-які потреби – від маленьких пляшок на 0,5 л до великих сімейних форматів.

Власні торгові марки та бюджетні пропозиції:

«Зірковий вибір» (0,85 л, рафінована) – 69,90 грн

«Зірковий вибір» (0,85 л, нерафінована) – 72,90 грн

Популярні бренди середнього сегмента:

«Щедрий Дар» (0,75 л, вітамінізована) – 78,50 грн

«СтоЖар» (0,85 л, рафінована) – 83,50 грн

«Олейна» Традиційна (0,85 л) – 85,90 грн

«Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована/нерафінована) – 92,00 грн

«Чумак» (0,9 л, рафінована) – 95,50 грн

«Чумак» (0,9 л, нерафінована) – 99,00 грн

«Королівський смак» (1 л, рафінована) – 97,20 грн

«Королівський смак» Запашна (1 л, нерафінована) – 129,00 грн

Формат 0,5 л та преміум-позиції:

«Щедрий Дар» (500 мл, холодна рафінація) – 57,49 грн

«Олейна» (0,5 л, пресована) – 59,50 грн

«Чумак» (500 мл, рафінована) – 61,00 грн

«Екород» органічна холодного віджиму (500 мл) – 199,00 грн

Олія соняшникова «Олейна» «Традиційна» рафінована 3л коштує у «Форі» 314,00 грн

Ціни на соняшникову олію у мережі супермаркетів «Фора» скриншот з сайту fora.ua

Ціни у мережі супермаркетів Novus

Середній сегмент (популярні бренди):

«Щедрий Дар» (500 мл, рафінована) – 56,99 ₴

«Щедрий Дар» (0,75 л, рафінована) – 80,99 ₴

«Майола» (850 мл, рафінована) – 86,99 ₴

«Щедрий Дар» (850 мл, нерафінована холодного пресування) – 87,99 ₴

«Олейна» Традиційна (850 мл) – 89,99 ₴

«Стожар Шеф» (0,85 л, рафінована) – 91,49 ₴

«Щедрий Дар» (0,85 л, рафінована) – 92,99 ₴

«Оліяр» (1 л, рафінована) – 96,49 ₴

«Королівський Смак» (1 л, рафінована) – 98,99 ₴

«Чумак» Домашня (900 мл, нерафінована) – 99,99 ₴

«Майола» (0,85 л, нерафінована першого гатунку) – 109,00 ₴

Спеціальні пропозиції та органік:

Олія салатна (500 мл) – 94,99 ₴

Олія соняшниково-оливкова «Кама» (1 л, рафінована) – 164,00 ₴

«Екород» органічна нерафінована (500 мл) – 199,00 ₴

Ціни на олі. соняшникову у мережі супермаркетів Novus скриншот з сайту novus.zakaz.ua

Нагадаємо, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцьктй повідомляв, що підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. У Міністерстві аграрної політики запевнили, що ситуація на ринку залишиться стабільною. За словами заступника міністра, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%.