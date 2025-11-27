Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5 тис. грн (фото)

У квартирі встановлено одномісне ліжко, на підлозі є додатковий матрац

Житло розташоване на вулиці Маслівка в Дарницькому районі, мікрорайон Осокорки

Київ традиційно утримує першість серед українських міст за високою вартістю оренди житла, проте ринок періодично пропонує варіанти, доступні для людей навіть з обмеженим бюджетом. Зокрема, на одному з майданчиків нерухомості квартира-студія на Осокорках пропонується за ціною 5 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Olx. Житло розташоване у порівняно новому житловому фонді, зведеному після 2011 року.

Особливості бюджетної студії

За 5 тис. грн пропонується однокімнатна квартира-студія загальною площею 20 кв. м. Вона розташована на першому, цокольному, поверсі триповерхового будинку по вулиці Маслівка. Квартира здається без комісії напряму від приватної особи, що є значною економією для орендаря.

У кухні зроблено косметичний ремонт у світлих спокійних кольорах фото: Olx

На кухні встановлено сучасні меблі фото: Olx

В оголошенні зазначається, що у квартирі забезпечено роботу опалення, інтернету та водопостачання під час блекауту завдяки автономному котлу та свердловині. Квартира має косметичний ремонт, є повністю мебльованою і оснащена необхідною побутовою технікою, що включає холодильник, варильну панель, мікрохвильову піч, духову шафу, пральну машину, бойлер, електрочайник та Wi-Fi.

Обідня зона з двома стільцями фото: Olx

Ванна кімнато тісна, але має усе необхідне – душову кабіну, умивальник, пральну машину та бойлер фото: Olx

У ванній кімнаті встановлено душову кабіну фото: Olx

За словами орендодавця, комунальні платежі взимку становлять трохи більше 1 тис. грн. Додатково передбачений обов'язковий щомісячний платіж близько 350 грн, який покриває прибирання та обслуговування території.

У квартирі є невелика шафа фото: Olx

Квартиру готові здати власникам кота або невеликої собаки. Також власник лояльно ставиться до поселення студентів чи сім'ї з дітьми.

Розташування та вимоги

Будинок розташований на вулиці Маслівка в Дарницькому районі, мікрорайон Осокорки. Поруч з будинком є парк, зелена зона, дитячий майданчик і магазини. До зупинки громадського транспорту близько 500 м, звідки до метро можна дістатися на автобусі за 10 хвилин, пішки дорога займе близько 25 хвилин.

Як зазначає власник, триповерховий будинок на 25 квартир має огороджену територію, свій септик, свердловину та котел. Єдина умова від власника – це вчасно оплачувати комунальні послуги та оренду, а також не створювати шуму і не заважати сусідам.

Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир.

Раніше «Главком» писав, про оренду однокімнатної квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, що становить приблизно $3,6 тис.