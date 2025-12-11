Головна Країна Кримінал
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
Жінка встигла ошукати трьох військовослужбовців
фото: Офіс генерального прокурора/Facebook

Шахрайську схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом співачки 

Суд призначив три роки позбавлення волі 24-річній мешканці Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду співачки Ірини Федишин і виманювала гроші у військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на Офіс генерального прокурора

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова в суді довели вину 24-річної жінки з Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців.

«Обвинувачена стежила за сторінкою фонду Ірини Федишин у TikTok та у коментарях шукала прохання про допомогу з авто для фронту. Вона телефонувала військовим, представлялася «координаторкою фонду» і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити «пальне на доставку» – 4 тис. грн», – йдеться у повідомленні. 

Насправді жодних автомобілів для передачі не існувало, а отримані кошти шахрайка використовувала на особисті потреби. Таким чином їй вдалося ошукати трьох військовослужбовців.

Схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом. Дії жінки кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла кількість випадків, коли до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців Сил оборони звертаються шахраї, щоб виманити гроші. Зловмисники використовують нестійкий емоційний стан родичів, пропонуючи «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих. До найпоширеніших шахрайських схем належить пропозиція від людей, які видають себе за представників державних органів чи «посередників», внести військовополоненого до списку на обмін за відповідну винагороду.

До слова, поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів.

