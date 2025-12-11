Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд

Шахрайську схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом співачки

Суд призначив три роки позбавлення волі 24-річній мешканці Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду співачки Ірини Федишин і виманювала гроші у військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на Офіс генерального прокурора.

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова в суді довели вину 24-річної жінки з Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців.

«Обвинувачена стежила за сторінкою фонду Ірини Федишин у TikTok та у коментарях шукала прохання про допомогу з авто для фронту. Вона телефонувала військовим, представлялася «координаторкою фонду» і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити «пальне на доставку» – 4 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Насправді жодних автомобілів для передачі не існувало, а отримані кошти шахрайка використовувала на особисті потреби. Таким чином їй вдалося ошукати трьох військовослужбовців.

Схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом. Дії жінки кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла кількість випадків, коли до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців Сил оборони звертаються шахраї, щоб виманити гроші. Зловмисники використовують нестійкий емоційний стан родичів, пропонуючи «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих. До найпоширеніших шахрайських схем належить пропозиція від людей, які видають себе за представників державних органів чи «посередників», внести військовополоненого до списку на обмін за відповідну винагороду.

