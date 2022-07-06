Армія РФ може залишитися без патронів: зупинилося виробництво свинцю

Влада держави-окупантки порекомендувала свинцевим заводам шукати нових партнерів

У Росії призупинив роботу найбільший завод із виробництва свинцю - підприємство «Фрегат». Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Підприємство, яке розташоване біля Москви, не змогло продовжити працювати, оскільки російська влада не видала йому ліцензію та експорт необробленого металу.

Зазначається, що влада держави-окупантки порекомендувала свинцевим заводам шукати нових партнерів серед «дружніх» країн. Такими можуть бути Туреччина, Сербія та Китай. Внутрішній попит на свинець у Росії дуже низький. «Фрегат» випускає до випускає до 40 тис. тонн свинцю і сплавів на рік, це близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в Росії. Наразі завод на місяць призупинив свою роботу.

Російські експерти заявляють, що заборона на експорт свинцю спровокована побоюваннями його дефіциту на тлі відсутності первинного виробництва металу у РФ. Там вважають, що влада боїться ризику залишитися без свинцю, який активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.

Нагадаємо, через санкції Росія зупинила роботи на найбільшому у країні мідному родовищі. Також повідомлялося, що перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції.

До слова, що російська металургія, обкладена західними санкціями, має низку економічних проблем. Зокрема покупці із Азії та Китаю готові працювати із виробниками країни-агресора лише за умови великих знижок.

Так, на фабриках із виробництва листового скла у Росії у травні завантаження скоротилося на 30% проти того ж самого періоду минулого року.