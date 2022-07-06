  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Життя коханки Путіна в Лугано. Нардепка зібрала цікаві факти від місцевих
рус
    Політика

    Життя коханки Путіна в Лугано. Нардепка зібрала цікаві факти від місцевих

    Життя коханки Путіна в Лугано. Нардепка зібрала цікаві факти від місцевих
    фото з відкритих джерел

    Діти Путіна мають швейцарське громадянство

    Народна депутатка Альона Шкрум, яке відвідала конференцію щодо повоєнного відновлення України у швейцарському Лугано, розповіла про життя коханки російського диктатора Аліни Кабаєвої у цьому місті.

    За повідомленням парламентарки, у Лугано про Кабаєву знає кожен водій таксі й кожен місцевий.

    «Прямо тут знаходиться будинок Путіна та його коханки чи так званої дружини Аліни Кабаєвої. У 2015 тут в Лугано вона народила йому двох близнючок-дочок, яким зараз сім років. Кабаєва жила тут у «приватному та дуже захищеному» шале на березі озера Лугано із чотирма дітьми», – повідомила Шкрум.

    Нардепка констатувала, що загалом Лугано має міцні і давні зв’язки з Путіним. Діти мають швейцарське громадянство.

    «Навіть у 2015 вже після анексії Криму це особливо не цікавило нікого. І лише зараз, після 24 лютого, це питання зрушило. Зараз швейцарська влада нам говорить, що з’ясували, що Кабаєвої у Швейцарії більше немає. Чесно, не впевнена, що це так. Будинок залишився», – констатувала Шкрум.

    Нагадаємо, уряд Австралії у п'ятницю, 1 липня, додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії «Національна медіагрупа».

    Читайте також: На конференції в Лугано схвалено сім принципів відновлення України
    Теги: росія окупанти Швейцарія війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Життя коханки Путіна в Лугано. Нардепка зібрала цікаві факти від місцевих