Ожеледиця у Києві: за чотири дні близько півсотні травмованих



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За словами лікаря-травматолога, явного різкого зростання травмованих не спостерігається

До травмпунктів найчастіше люди звертаються з травмами плечей і гомілок, а також переломами в зоні гомілковостопного і променево-зап'ясткового суглоба

З 25 листопада у Києві через негоду травмувалися близько 50 осіб. Про це повідомив лікар-травматолог одного зі столичних травмпунктів Артур Голак.

«З неділі, коли почалося загострення погодних умов, звернулося через ожеледицю близько 50 осіб. Наприклад, в перший день більше 20, вчора близько 8 постраждалих пов'язували свої травми з ожеледицею», - розповів Голак в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами лікаря-травматолога, явного різкого зростання травмованих не спостерігається. Він додав, що найчастіше люди звертаються з травмами плечей і гомілок, а також переломами в зоні гомілковостопного і променево-зап'ясткового суглоба.

Як повідомлялося, 29 листопада на дорогах Києва місцями ожеледиця.

Джерело: Українські новини