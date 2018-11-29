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    Ожеледиця у Києві: за чотири дні близько півсотні травмованих

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    За словами лікаря-травматолога, явного різкого зростання травмованих не спостерігається - Ожеледиця у Києві: за чотири дні близько півсотні травмованих
    За словами лікаря-травматолога, явного різкого зростання травмованих не спостерігається

    До травмпунктів найчастіше люди звертаються з травмами плечей і гомілок, а також переломами в зоні гомілковостопного і променево-зап'ясткового суглоба

    З 25 листопада у Києві через негоду травмувалися близько 50 осіб. Про це повідомив лікар-травматолог одного зі столичних травмпунктів Артур Голак.

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    «З неділі, коли почалося загострення погодних умов, звернулося через ожеледицю близько 50 осіб. Наприклад, в перший день більше 20, вчора близько 8 постраждалих пов'язували свої травми з ожеледицею», - розповів Голак в ефірі телеканалу «112 Україна»

    За словами лікаря-травматолога, явного різкого зростання травмованих не спостерігається. Він додав, що найчастіше люди звертаються з травмами плечей і гомілок, а також переломами в зоні гомілковостопного і променево-зап'ясткового суглоба.

    Як повідомлялося, 29 листопада на дорогах Києва місцями ожеледиця.

    Джерело: Українські новини

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