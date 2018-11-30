Палив у ліжку і заснув: чоловік влаштував пожежу у багатоповерхівці



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Займання було ліквідовано підручними засобами пожежогасіння

Пожежа сталася у Святошинському районі Києва

У ніч на п’ятницю, 30 листопада, сталася пожежа на вул. Генерала Наумова, 23-А, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 01:10, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події було одразу ж направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що в двокімнатній квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку виникла пожежа. О 01:36 займання було ліквідовано підручними засобами пожежогасіння», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі згоріло ліжко, закопчено стіни та стелю квартири.

При з’ясуванні обставин стало відомо, що мешканець квартири палив у ліжку і заснув. Коли він прокинувся, то одразу ж вийшов із задимленої квартири, а на цей момент сусіди вже викликали рятувальників.

На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, 30 листопада на вулиці Кіото, 25 в Києві сталася пожежа в цеху типографії.