«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі

на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди через обрив контактного дроту

«Укрзалізниця» заявила про тимчасове скасування деяких поїздів та можливі затримки приміських рейсів

В «Укрзалізниці» скасували низку рейсів на Київщині та Чернігівщині. Однак компанія запропонувала пасажирам альтернативні маршрути. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці».

Як повідомляється, на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди через обрив контактного дроту.

Список скасованих поїздів «Укрзалізниці»

№6906 Київ-Пасажирський – Ніжин

№6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.

Водночас «Укрзалізниця» пропонує українцям альтернативні маршрути. Йдеться про поїзди №6912 Київ-Волинський – Ніжин та сполучення №6923 Ніжин – Київ-Київ-Пасажирський. Також у компанії перевізника повідомили про можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів.

Раніше «Главком» розповідав про те, як на Хмельниччині «Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку на одній зі станцій на прохання жінки Ірини Власенко, якій потрібно було відвезти хвору доньку до Києва у лікарню «Охматдит».

Нагадаємо, як що влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми. За словами міністра енергетики, буде підвищено ціни для денних годин – граничні ціни на ринку електроенергії. Саме це дасть Україні можливість збільшити імпорт електроенергії з Європи.