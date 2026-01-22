Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
За державний кошт буде профінансовано 119 проєктів
Кабінет міністрів підтримав проєкт, який передбачає розподіл 740,3 млн грн субвенції громадам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
Зазначається, що кошти з державного бюджету підуть безпосередньо на відновлення соціальної та критичної інфраструктури, в тому числі для областей, що постраждали через російську агресію. Усі проєкти пройшли погодження та схвалені Європейським інвестиційним банком відповідно до фінансової угоди між Україною та ЄІБ.
Загалом буде профінансовано 119 проєктів, з них:
- 21 проєкт – заклади охорони здоровʼя;
- 63 проєкти – водопостачання та водовідведення;
- 35 проєктів – енергетична стійкість громад.
Нагадаємо, міністр економіки України Олексій Соболєв та віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка презентували «Пакет процвітання України» – масштабний план залучення капіталу для повної реконструкції держави. Документ, розроблений спільно зі Світовим банком та американською стороною.
До слова, чеські компанії долучаться до відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.
