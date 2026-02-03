Головна Країна Події в Україні
Атака РФ на українські міста: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 3 лютого 2026 року

Цієї ночі під ворожий удар потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп, SpaceX Ілона Маска придбала xAI.

 «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 лютого:

Окупанти атакували Київ

Атака РФ на українські міста: головне за ніч фото 1
фото: Yan Dobronosov

У ніч на 3 лютого Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ. Пошкодження зафіксовано в п’яти районах міста: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

Внаслідок ударів постраждали житлові багатоповерхівки, нежитлові будівлі, територія дитячого садка та автозаправна станція, в окремих місцях виникли пожежі. 

Удар росіян по Харкову

Внаслідок масованих обстрілів РФ серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Харкова та населених пунктів Харківської області.

У Харкові через ураження системи теплопостачання ухвалено вимушене рішення злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. У результаті 820 житлових будинків тимчасово залишаться без опалення в умовах сильних морозів.

У місті також запущено додаткові автобусні маршрути через можливі збої електротранспорту. Крім того, через аварійну ситуацію на енергооб’єктах без електропостачання залишилися Ізюмська та Балаклійська громади. 

Обстріл Сум та Конотопа

У Конотопі пошкоджено дитячий навчальний заклад, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Один житловий будинок зруйнований. За попередніми даними, постраждалих немає. Мешканцям надають допомогу, зранку почне роботу комісія з фіксації збитків.

У Сумах росіяни вдарили по багатоповерхових житлових будинках у Зарічному районі. В одному з будинків пошкоджено теплопостачання та вибито вікна, в іншому – після влучання виникла пожежа, пошкоджено балкон і вікна. Інформації про загиблих чи поранених немає.

SpaceX Ілона Маска придбала xAI.

Компанія SpaceX, що належить американському бізнесмену, мільярдеру Ілону Маску, придбала стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту та володіє соціальною платформою X. 

Угоду уклали напередодні очікуваного первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке може відбутися пізніше цього року. За даними Bloomberg, вартість об’єднаної компанії може перевищити 1,2 трлн доларів, що зробить її найдорожчою приватною компанією у світі, однак офіційного підтвердження цієї оцінки наразі немає.

