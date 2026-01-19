У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»

Волонтерка: «В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність»

В Ірпені у родини, що постраждала від окупації, вилучили чотирьох дітей через «соціальну бідність». Про це повідомила засновниця та директорка благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук, інформує «Главком».

«В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність. Не за насильство, не за кримінал, а за те, що у батьків немає грошей на ремонт після окупації», – йдеться в повідомленні волонтерки.

За словами Татарчук, замість підтримки у відновленні понівеченої домівки, Служба у справах дітей м. Ірпінь ухвалила рішення про вилучення чотирьох дітей. Офіційна причина – «соціальна бідність».

Родина втратила своє житло під час окупації Київщини. Вони були змушені переїхати до свого іншого будику, де не було ремонту. Наразі з допомогою волонтерів у будинку вже відновили електропостачання, замінили вікна, вивезли сміття та частково зробили ремонт.

«Але замість допомоги, система обрала найлегший і найжорстокіший шлях: вилучити дітей та помістити їх в інтернат. Таке рішення не просто несправедливе – воно травмує дітей на все життя. Бідність – це не привід для розлучення родини! Бідність – це не вирок! Бідність – це виклик, який держава має допомагати долати, а не карати за нього», – наголошує Татарчук.

Допис Валерії Татарчук скриншот допису

Нагадаємо, у Фастові правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який систематично знущався з двох маленьких дітей своєї цивільної дружини. Факти домашнього насильства випливли на поверхню після заяви матері постраждалих. Жінка звернулася до поліції, повідомивши, що її співмешканець регулярно б’є її дітей.