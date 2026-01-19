Головна Київ Новини
search button user button menu button

У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
Родина втратила своє житло під час окупації Київщини
скриншот відео

Волонтерка: «В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність»

В Ірпені у родини, що постраждала від окупації, вилучили чотирьох дітей через «соціальну бідність». Про це повідомила засновниця та директорка благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук, інформує «Главком».

«В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність. Не за насильство, не за кримінал, а за те, що у батьків немає грошей на ремонт після окупації», – йдеться в повідомленні волонтерки.

За словами Татарчук, замість підтримки у відновленні понівеченої домівки, Служба у справах дітей м. Ірпінь ухвалила рішення про вилучення чотирьох дітей. Офіційна причина – «соціальна бідність».

Родина втратила своє житло під час окупації Київщини. Вони були змушені переїхати до свого іншого будику, де не було ремонту. Наразі з допомогою волонтерів у будинку вже відновили електропостачання, замінили вікна, вивезли сміття та частково зробили ремонт.

«Але замість допомоги, система обрала найлегший і найжорстокіший шлях: вилучити дітей та помістити їх в інтернат. Таке рішення не просто несправедливе – воно травмує дітей на все життя. Бідність – це не привід для розлучення родини! Бідність – це не вирок! Бідність – це виклик, який держава має допомагати долати, а не карати за нього», – наголошує Татарчук.

Допис Валерії Татарчук
Допис Валерії Татарчук
скриншот допису

Нагадаємо, у Фастові правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який систематично знущався з двох маленьких дітей своєї цивільної дружини. Факти домашнього насильства випливли на поверхню після заяви матері постраждалих. Жінка звернулася до поліції, повідомивши, що її співмешканець регулярно б’є її дітей. 

Теги: житло відео держава ремонт Ірпінь діти Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слава Дьомін поділився тим, що він опинився в епіцентрі атаки РФ
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
23 грудня, 2025, 19:49
Волинська трагедія: Україна підтримує ексгумації польських жертв для діалогу
Волинська трагедія та стосунки з Польщею. Український професор дав пораду владі та співгромадянам
29 грудня, 2025, 19:48
38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку
На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах
2 сiчня, 15:34
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
24 грудня, 2025, 14:03
На місці події криміналісти вилучили докази злочину
Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця
29 грудня, 2025, 13:59
За попередніми даними, вибух стався через надлишковий тиск у систем
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
29 грудня, 2025, 15:40
За словами Калашника, атобуси повністю обслужені, доглянуті та готові до роботи
На маршрути Київщини виходять автобуси з Франції: які громади їх отримають
1 сiчня, 16:05
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15
Прокурор Олександр Ганілов виступає в Київському апеляційному суді під час слухання справи Магамедрасулова
Прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру у столиці
8 сiчня, 14:02

Новини

У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу
У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками
Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками
Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація
Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація
Чому в деяких будинках Києва не вдається повернути опалення: пояснення міської влади
Чому в деяких будинках Києва не вдається повернути опалення: пояснення міської влади
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua