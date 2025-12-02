Головна Київ Новини
У Києво-Печерській лаврі встановлено погруддя Івана Мазепи (фото)

Ірина Міллер
Погруддя Івана Мазепи встановлено у Києво-Печерській лаврі
фото: Український інститут національної пам’яті

Під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври

У столиці на території Національного заповідника«Києво-Печерська лавра» провели відкриття погруддя Івана Мазепи. Авторами скульптури стали Олесь Сидорук і Борис Крилов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам’яті

В УІНП нагадали, що під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври. Проте пам’ять про вклад видатного гетьмана століттями замовчувалася й стиралася під тиском російської окупаційної влади. Тож відкриття цієї скульптури є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та закріплені постаті Івана Мазепи в українському публічному просторі.

Голова Інституту Олександр Алфьоров під час відкриття погруддя наголосив, що постать Івана Мазепи справді особлива – саме його ім’я понад 200 років було синонімом української боротьби за незалежність.

фото: пресслужба Українського інституту національної пам’яті

«Тож вітаємо із цією визначною подією наших колег з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», проте наголошуємо – закріплення постаті Івана Мазепи в публічному просторі має тривати й далі. Не соромимося бути мазепинцями!», – йдеться у повідомленні.

фото: Український інститут національної пам’яті

Також повідомляється, що ініціативу підтримала значна кількість військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України.

У вересні 2024 року в Ливарні Ігоря Давидова українські скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов презентували свою роботу над памʼятником Івану Мазепі. 

