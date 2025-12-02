У Києво-Печерській лаврі встановлено погруддя Івана Мазепи (фото)
Під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври
У столиці на території Національного заповідника«Києво-Печерська лавра» провели відкриття погруддя Івана Мазепи. Авторами скульптури стали Олесь Сидорук і Борис Крилов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам’яті.
В УІНП нагадали, що під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври. Проте пам’ять про вклад видатного гетьмана століттями замовчувалася й стиралася під тиском російської окупаційної влади. Тож відкриття цієї скульптури є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та закріплені постаті Івана Мазепи в українському публічному просторі.
Голова Інституту Олександр Алфьоров під час відкриття погруддя наголосив, що постать Івана Мазепи справді особлива – саме його ім’я понад 200 років було синонімом української боротьби за незалежність.
«Тож вітаємо із цією визначною подією наших колег з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», проте наголошуємо – закріплення постаті Івана Мазепи в публічному просторі має тривати й далі. Не соромимося бути мазепинцями!», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що ініціативу підтримала значна кількість військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України.
У вересні 2024 року в Ливарні Ігоря Давидова українські скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов презентували свою роботу над памʼятником Івану Мазепі.
