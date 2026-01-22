У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника

Працівника підприємства доправлено до лікарні з термічними опіками рук та ніг

У Броварах Київської області на підприємстві під час експлуатації опалювального котла стався його розрив. Працівник підприємства отримав термічні опіки. Про це повідомили у поліції Київщини, інформує «Главком»

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на виробництві від лікарів медзакладу, куди доправили працівника підприємства з термічними опіками рук та ніг.

За попередніми даними, розрив опалювального котла міг статися внаслідок неспрацювання запобіжного клапана, який відповідає за тиск котла.

Розпочато досудове розслідування обставин, які призвели до нещасного випадку.

