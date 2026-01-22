Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника
Розрив опалювального котла міг статися внаслідок неспрацювання запобіжного клапана
фото: поліція Київщини/Facebook

Працівника підприємства доправлено до лікарні з термічними опіками рук та ніг

У Броварах Київської області на підприємстві під час експлуатації опалювального котла стався його розрив. Працівник підприємства отримав термічні опіки. Про це повідомили у поліції Київщини, інформує «Главком»

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на виробництві від лікарів медзакладу, куди доправили працівника підприємства з термічними опіками рук та ніг.

За попередніми даними, розрив опалювального котла міг статися внаслідок неспрацювання запобіжного клапана, який відповідає за тиск котла.

Розпочато досудове розслідування обставин, які призвели до нещасного випадку. 

Нагадаємо, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. Пресслужба компанії наголосила, що Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

 

Теги: розслідування поліція Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На момент прибуття вогнеборців пожежа палала на площі 300 кв. м
Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні
15 сiчня, 12:08
11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою, розкручуючи його на повідку та скидаючи зі схилу
На Одещині підліток жорстоко скинув собаку зі схилу: реакція поліції
15 сiчня, 04:31
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
7 сiчня, 01:48
Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
2 сiчня, 04:23
Британські масони намагаються через суд скасувати перевірки поліції
Поліція Лондона оголосила війну масонам та отримала позов у відповідь
30 грудня, 2025, 16:44
Відновлення Бородянки триває понад три роки
Мільйони під ялинку. Бородянка отримала чергові вливання на відбудову
30 грудня, 2025, 10:51
Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу
29 грудня, 2025, 09:21
Восьмирічний пасажир Jeep Cherokee загинув
Смертельна ДТП на трасі Київ-Овруч: загинув восьмирічний хлопчик (фото)
26 грудня, 2025, 13:08

Новини

За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника
У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
Ранкова атака на Київщину: уламки дрона впали на територію дитсадка
Ранкова атака на Київщину: уламки дрона впали на територію дитсадка
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла
Замерзлі труби та затоплені туалети: мешканці будинку у Києві благають про допомогу
Замерзлі труби та затоплені туалети: мешканці будинку у Києві благають про допомогу

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua