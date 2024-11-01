«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас

Військові обурені, що солдати не можуть роками оформити інвалідність, а для чиновників «це дуже проста процедура в країні»

На позачерговій сесії Черкаської обласної ради 31 жовтня ветерани війни подарували крісло колісне для людей з інвалідністю голові обласної ради Анатолію Підгорному. Про це повідомляє «Суспільне».

Під час сесії виступив ветеран війни, який отримав інвалідність під час захисту України.

«Мені, аби отримати інвалідність, потрібно пройти сім кругів пекла. А зараз у державі у нас кожен другий інвалід. Як почалась війна, то всі стали інвалідами. А хто буде захищати нашу країну? У нас є подарунок для Анатолія Вікторовича. Візьміть це крісло колісне і проїдьтесь по Черкасах. І не дай Боже, ця клята русня добереться до Черкас, перші хто буде захищати місто, то це хлопці, ветерани війни – без рук і ніг», – наголосив ветеран.

Військові зауважили, що солдати, які після поранення, не можуть роками оформити інвалідність, а «для чиновників це все дуже проста процедура в нашій країні».

У ЗМІ повідомлялося, нібито Підгорний отримав інвалідність, що дозволила йому уникнути отримання повісток та участі в бойових діях вже під час повномасштабного вторгнення. Це дозволяє чиновнику бути осторонь військової служби та отримувати десятки тисяч гривень пенсії.

Військовий під час виступу на сесії 31 жовтня 2024 року фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Також за інформацією черкаських медіа, Підгорний взяв на посаду начальника МСЕК, яка пооформляла інвалідності прокурорам, які потрапили в скандал на Черкащині.

Однак, як стверджує пресслужба обласної ради, Анатолій Підгорний інвалідність отримав у 2012 році, коли не був депутатом. «Перед цим Анатолій Підгорний переніс дві складні операції і пройшов практично два роки реабілітації. Має всі відповідні документи та виписки з різних приватних та державних лікарень, де весь цей час лікувався», – деталізували в пресслужбі.

Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному фото: Суспільне Черкаси

Військовий у своєму виступі наголосив, що в Черкасах відсутня інфраструктура та зручності для людей з інвалідністю. Саме тому він запропонував «проїхатися» у візку чиновнику.

Анатолій Підгорний займає посаду голови Черкаської обласної ради з 29 жовтня 2019 року. До роботи в Раді займався бізнесом в аграрній сфері.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини.

До слова, деякі керівники обласних прокуратур та високопосадовці Пенсійного фонду України мають інвалідність та отримують значні суми пенсійних виплат. Серед них: Шевцова Катерина Володимирівна – 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури. Згідно з декларацією за 2023 рік вона отримала 785 тис. грн виплат від Пенсійного фонду. Тобто близько 60 тис. на місяць.