Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас
Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному
фото: Суспільне Черкаси

Військові обурені, що солдати не можуть роками оформити інвалідність, а для чиновників «це дуже проста процедура в країні»

На позачерговій сесії Черкаської обласної ради 31 жовтня ветерани війни подарували крісло колісне для людей з інвалідністю голові обласної ради Анатолію Підгорному. Про це повідомляє «Суспільне».

Під час сесії виступив ветеран війни, який отримав інвалідність під час захисту України.

«Мені, аби отримати інвалідність, потрібно пройти сім кругів пекла. А зараз у державі у нас кожен другий інвалід. Як почалась війна, то всі стали інвалідами. А хто буде захищати нашу країну? У нас є подарунок для Анатолія Вікторовича. Візьміть це крісло колісне і проїдьтесь по Черкасах. І не дай Боже, ця клята русня добереться до Черкас, перші хто буде захищати місто, то це хлопці, ветерани війни – без рук і ніг», – наголосив ветеран.

Військові зауважили, що солдати, які після поранення, не можуть роками оформити інвалідність, а «для чиновників це все дуже проста процедура в нашій країні».

У ЗМІ повідомлялося, нібито Підгорний отримав інвалідність, що дозволила йому уникнути отримання повісток та участі в бойових діях вже під час повномасштабного вторгнення. Це дозволяє чиновнику бути осторонь військової служби та отримувати десятки тисяч гривень пенсії.

Військовий під час виступу на сесії 31 жовтня 2024 року
Військовий під час виступу на сесії 31 жовтня 2024 року
фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Також за інформацією черкаських медіа, Підгорний взяв на посаду начальника МСЕК, яка пооформляла інвалідності прокурорам, які потрапили в скандал на Черкащині. 

Однак, як стверджує пресслужба обласної ради, Анатолій Підгорний інвалідність отримав у 2012 році, коли не був депутатом. «Перед цим Анатолій Підгорний переніс дві складні операції і пройшов практично два роки реабілітації. Має всі відповідні документи та виписки з різних приватних та державних лікарень, де весь цей час лікувався», – деталізували в пресслужбі.

Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному
Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному
фото: Суспільне Черкаси

Військовий у своєму виступі наголосив, що в Черкасах відсутня інфраструктура та зручності для людей з інвалідністю. Саме тому він запропонував «проїхатися» у візку чиновнику.

Анатолій Підгорний займає посаду голови Черкаської обласної ради з 29 жовтня 2019 року. До роботи в Раді займався бізнесом в аграрній сфері.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини.

До слова, деякі керівники обласних прокуратур та високопосадовці Пенсійного фонду України мають інвалідність та отримують значні суми пенсійних виплат. Серед них: Шевцова Катерина Володимирівна – 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури. Згідно з декларацією за 2023 рік вона отримала 785 тис. грн виплат від Пенсійного фонду. Тобто близько 60 тис. на місяць.

Читайте також:

Теги: Черкаси подарунок поранення місто інфраструктура журналіст розслідування скандал документи прокурор ветеран війна Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує вкладати величезні кошти в інформаційний тероризм
Єдина ефективна зброя, яка ще залишилась у Росії
11 жовтня, 19:00
«Змінювати рукавички лікар має обов’язок перед кожним новим пацієнтом. Чи всі наші лікарі так роблять?» – зауважує мікробіологиня
Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
4 жовтня, 07:30
Роман Сидор боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго
Захоплювався риболовлею та грою у шахи. Згадаймо Романа Сидора
6 жовтня, 09:00
Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
9 жовтня, 15:41
Енергетики працюють над заживленням споживачів
На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
17 жовтня, 08:32
СБУ затримала чергових агентів РФ
СБУ затримала зрадників, які «зливали» РФ розташування стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці
18 жовтня, 05:30
Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в поверненні тіл загиблих воїнів
Україна повернула тіла 501 полеглого захисника
18 жовтня, 16:06
Ілюстративне фото
У Херсоні машину «швидкої» атакував безпілотник
22 жовтня, 01:44
Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ускладнюватиме для Путіна підтримку війни
Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни
28 жовтня, 07:45

Суспільство

Да Вінчі виповнилося б 29. Яким був перший доброволець – Герой України
Да Вінчі виповнилося б 29. Яким був перший доброволець – Герой України
«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас
«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас
«Брехня в армії неосяжна». Сенцов розповів про масштабну проблему у війську
«Брехня в армії неосяжна». Сенцов розповів про масштабну проблему у війську
Долучився до війська у 2014-му. Згадаймо військового медика Антона Шевчука
Долучився до війська у 2014-му. Згадаймо військового медика Антона Шевчука
Посівний календар на листопад 2024: завершуємо сезон та готуємось до зими
Посівний календар на листопад 2024: завершуємо сезон та готуємось до зими
Календар рибалки на листопад 2024: коли краще ловити рибу?
Календар рибалки на листопад 2024: коли краще ловити рибу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
81K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
7264
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
5562
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
2553
Спонсор війни: названо головного покупця російських товарів серед країн ЄС

Новини

Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua