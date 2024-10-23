Ошукували громадян під виглядом очільників держадміністрацій: на Київщині затримано ділків

Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій

У Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.

Кошти, отримані від підприємців, зловмисники виводили на банківські рахунки «дропів», тобто людей, які за вигоду надають доступ до своїх реквізитів. Після виводу коштів шахраї розподіляли їх між собою.

Слідчі повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом шахрайства ч. 4 ст. 190 ККУ.

Раніше повідомлялося, що підприємець з Київщини підозрюється у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму понад 300 тис. грн під час улаштування укриття у закладі дошкільної освіти в одному із сіл Глевахівської ОТГ Фастівського району.