Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)



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На мосту відбувся флешмоб із парасольками помаранчевого кольору Фото: пресслужба КМДА

У Києві стартували 16 днів проти насильства

У рамках старту Міжнародної соціальної акції «16 днів проти насильства» на Парковому пішохідному мосту в Києві пройшов флешмоб «Розірви коло насильства».

Участь у флешмобі взяли заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, представники Фонду ООН у галузі народонаселення, мобільні поліцейські бригади реагування на випадки домашнього насильства «Поліна», студенти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Підсвічування мосту помаранчевим кольором, а також флешмоб із парасольками помаранчевого кольору під гаслом «Розірви коло насильства» є інтерактивною частиною акції «16 днів проти насильства». Мета акції – привернути увагу громадськості до питань запобігання та протидії гендерному насильству.

«Помаранчевий колір обрано міжнародною спільнотою і символізує боротьбу проти гендерно зумовленого насильства. Це вперше у Києві міст підсвічується із нагоди старту кампанії «16 днів проти насильства», вперше студенти беруть участь у такому флешмобі. Цим ми хочемо привернути увагу до проблеми гендерного насильства і достукатися до людей, що ці факти замовчувати не можна», – зазначила Хонда.

Соціальна акція «16 днів активності проти гендерного насильства» – щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Дня прав людини.

Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав із 1981 року в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році.