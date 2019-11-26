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    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)

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    На мосту відбувся&nbsp;флешмоб із парасольками помаранчевого кольору&nbsp; - Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    На мосту відбувся флешмоб із парасольками помаранчевого кольору 
    Фото: пресслужба КМДА

    У Києві стартували 16 днів проти насильства

    У рамках старту Міжнародної соціальної акції «16 днів проти насильства» на Парковому пішохідному мосту в Києві пройшов флешмоб «Розірви коло насильства».

    Участь у флешмобі взяли заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, представники Фонду ООН у галузі народонаселення, мобільні поліцейські бригади реагування на випадки домашнього насильства «Поліна», студенти Київського університету імені Бориса Грінченка.

    Підсвічування мосту помаранчевим кольором, а також флешмоб із парасольками помаранчевого кольору під гаслом «Розірви коло насильства» є інтерактивною частиною акції «16 днів проти насильства». Мета акції – привернути увагу громадськості до питань запобігання та протидії гендерному насильству.

    «Помаранчевий колір обрано міжнародною спільнотою і символізує боротьбу проти гендерно зумовленого насильства. Це вперше у Києві міст підсвічується із нагоди старту кампанії «16 днів проти насильства», вперше студенти беруть участь у такому флешмобі. Цим ми хочемо привернути увагу до проблеми гендерного насильства і достукатися до людей, що ці факти замовчувати не можна», – зазначила Хонда.

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    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)

    Соціальна акція «16 днів активності проти гендерного насильства» – щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Дня прав людини.
    Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.
    Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав із 1981 року в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році.
    Київ ООН акція студенти домашнє насильство КМДА гендер
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