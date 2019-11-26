Парковий пішохідний міст засяяв помаранчевими вогнями (фото)
У Києві стартували 16 днів проти насильства
У рамках старту Міжнародної соціальної акції «16 днів проти насильства» на Парковому пішохідному мосту в Києві пройшов флешмоб «Розірви коло насильства».
Участь у флешмобі взяли заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, представники Фонду ООН у галузі народонаселення, мобільні поліцейські бригади реагування на випадки домашнього насильства «Поліна», студенти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Підсвічування мосту помаранчевим кольором, а також флешмоб із парасольками помаранчевого кольору під гаслом «Розірви коло насильства» є інтерактивною частиною акції «16 днів проти насильства». Мета акції – привернути увагу громадськості до питань запобігання та протидії гендерному насильству.
«Помаранчевий колір обрано міжнародною спільнотою і символізує боротьбу проти гендерно зумовленого насильства. Це вперше у Києві міст підсвічується із нагоди старту кампанії «16 днів проти насильства», вперше студенти беруть участь у такому флешмобі. Цим ми хочемо привернути увагу до проблеми гендерного насильства і достукатися до людей, що ці факти замовчувати не можна», – зазначила Хонда.