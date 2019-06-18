Паспортний ажіотаж: у Києві знову черги на оформлення біометричних документів



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З липня виготовлення паспортів подорожчає

У травні кількість відвідувачів столичних Центрів надання адміністративних послуг збільшилася на понад 23% у порівнянні з квітнем поточного року. Про це повідомила директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

«Два роки тому почав діяти безвізовий режим між Україною та Європейським союзом. За цей період столичні ЦНАПи прийняли біля 300 тисяч заявників на оформлення біометричних документів. Нам вдалося подолати ажіотажний попит, і на сьогодні паспортні послуги надаються переважно вчасно», – розповіла Шамрай.

Вона зазначила, що з 1 липня 2019 року адміністративний збір на послуги виготовлення ID-паспорта зросте до 345 грн та 471 грн (термінове виготовлення), закордонного паспорта – до 682 грн та 1034 грн (термінове виготовлення).

«Саме це спричинило збільшення кількості відвідувачів більш, ніж на 23% у порівнянні з квітнем поточного року. Крім того, є збільшення сезонного попиту на паспортні послуги, у зв’язку із чим існує тенденція до утворення черг», – повідомила Шамрай.

Вона наголосила, що районним центрам надання адміністративних послуг надзвичайно важливо організувати належну роботу у цьому напрямі, адже це не лише якісний сервіс для громадян, але й наповнення міського бюджету.

Як повідомлялося, громадяни України з початку цього року, станом на квітень, оформили вже понад один мільйон закордонних біометричних паспортів.

Нагадаємо, за 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ у 14 країн, піднявшись на три позиції у світовому рейтингу паспортів.

Так, за підсумками року Україна посідає 41 місце в рейтингу паспортів світу (проти 44-ї позиції роком раніше). Тепер для українців за безвізом доступні 128 країн світу, тоді як рік тому їх кількість становила 114. Водночас лідером індексу стала Японія, громадяни якої можуть відвідувати без віз 190 країн світу. Рік тому перше місце займала Німеччина з показником 177 країн. Зараз Німеччина ділить третє місце із Францією (188 країни з безвізовим відвідуванням).