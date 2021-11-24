Патрульні зловили злодіїв, що вночі зливали пальне з автівок під будинками (фото)

У чоловіків виявили дві п'ятилітрові каністри дизельного пального та шланг

Затримані чоловік не заперечували причетності до крадіжки пального

Вночі столичні патрульні затримали ймовірних крадіїв, які зливали пальне з припаркованих автівок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, патрулюючи на вулиці Ревуцького, охоронці порядку звернули увагу на двох підозрілих осіб, які щось несли у пакетах. Побачивши поліцейських, чоловіки прискорили рух.

Інспектори затримали громадян. Під час поверхневого огляду у чоловіків виявили дві п'ятилітрові каністри дизельного пального та шланг, яким, ймовірно, зливали пальне з автомобілів. Своєї причетності до скоєного, громадяни не заперечували.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дарницького району для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманих.

До слова, нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль.

Державна екологічна інспекція Столичного округу виявила на АЗС у Софіївській Борщагівці небезпечне пальне.