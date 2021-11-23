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    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років

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    Поліція Київщини затримала шахрайку під час чергової афери - На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років
    Поліція Київщини затримала шахрайку під час чергової афери
    фото: Нацполіція

    Представляючись працівником енергетичної компанії, жінка вводила в оману працівників магазинів та аптек

    Суд на Київщині оголосив обвинувальний вирок 43-річній жінці за фактами шахрайства (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України). Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, мешканка іншої області, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій та крадіжки, не стала на шлях виправлення і продовжила заробляти на життя незаконним способом.

    Упродовж поточного року, представляючись працівником енергетичної компанії, вона вводила в оману працівників магазинів та аптек і привласнювала їх особисті речі – ювелірні прикраси, гроші й мобільні телефони.

    «Працювала» жінка здебільшого на території Київської області, проте встановлені факти вчинення шахрайських дій і в інших містах України. Викрито та затримано її під час чергової афери в одному з магазинів міста Обухів.

    Вироком суду її визнано винною в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі.

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    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років
    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років
    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років
    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років

    Раніше поліція повідомила, що правоохоронці Київщини затримали шахрайку-рекордсменку, якій інкримінують понад 20 злочинних епізодів.

    Як повідомлялося, нещодавно Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.

    Теги: прокуратура суд кримінал шахрайство Київщина
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    На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років