На Київщині шахрайка-«енергетик» проведе за ґратами п’ять років

Поліція Київщини затримала шахрайку під час чергової афери

Представляючись працівником енергетичної компанії, жінка вводила в оману працівників магазинів та аптек

Суд на Київщині оголосив обвинувальний вирок 43-річній жінці за фактами шахрайства (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України). Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, мешканка іншої області, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій та крадіжки, не стала на шлях виправлення і продовжила заробляти на життя незаконним способом.

Упродовж поточного року, представляючись працівником енергетичної компанії, вона вводила в оману працівників магазинів та аптек і привласнювала їх особисті речі – ювелірні прикраси, гроші й мобільні телефони.

«Працювала» жінка здебільшого на території Київської області, проте встановлені факти вчинення шахрайських дій і в інших містах України. Викрито та затримано її під час чергової афери в одному з магазинів міста Обухів.

Вироком суду її визнано винною в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Раніше поліція повідомила, що правоохоронці Київщини затримали шахрайку-рекордсменку, якій інкримінують понад 20 злочинних епізодів.

Як повідомлялося, нещодавно Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.