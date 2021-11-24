Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися сім автівок (відео)

Однією з причин ДТП є те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову

У середу, 24 листопада, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на вул. Бойчука, 18 в Печерському районі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у своєму телеграм-каналі.

На світлофорі у ДТП потрапили сім автомобілів.

Як відомо, 23 листопада ввечері в Києві пішов перший сніг.

23 листопада ввечері від початку снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. У більшості випадків причиною ДТП стало те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову. На слизькій дорозі на літній гумі гальмівний шлях довший.

У середу у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки). Рятувальники попереджають, що погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн.

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