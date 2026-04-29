Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)

Сьогодні, 29 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва. Аварія сталася близько сьомої ранку.

За попередньою інформацією, водій Tesla, рухаючись в бік правого берега, недалеко від з’їзду з Дарницького мосту, здійснив зіткнення із автомобілями Suzuki та Lanos, які рухалися в тому ж напрямку.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії. Інші учасники автопригоди не постраждали.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 29, 2026

Слідчі затримали винуватця автопригоди в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо, керманич електрокару був тверезим.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора, 28 квітня, у Бориспільському районі, під Києвом, сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів. Також у Київській області поблизу села Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одразу шести автомобілів. Внаслідок події є постраждалі, утворився затор. У поліції додали, що внаслідок аварії постраждало пʼятеро осіб, одного з постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.