Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
фото: Головне управління Національної поліції у Києві

Посадовець підозрюється у службовій недбалості під час приватизації комунального майна

Поліція Києва викрила директора Департаменту комунальної власності КМДА у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків для міського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди.

Слідство встановило, шо схема базувалася на фіктивному проведенні «значних поліпшень» орендованого майна. Орендар подав документи про виконання будівельних робіт, які нібито давали йому право на приватизацію об’єкта без аукціону. Директор департаменту не перевірив ці відомості й підписав папери, хоча насправді більшість робіт або вже були виконані раніше іншими особами, або взагалі не відповідали заявленим обсягам.

Вручення підозри керівникові одного з департаментів КМДА
Вручення підозри керівникові одного з департаментів КМДА
фото: поліція Києва/Facebook

Внаслідок такої оборудки майно вартістю 7,4 млн грн перейшло у приватну власність із порушенням процедури. Додатково бюджет Києва недоотримав 1,3 млн грн орендних платежів. Загальні збитки громаді перевищують 8,7 млн грн.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідство триває.

Раніше у межах цієї ж справи підозри отримали ще вісім осіб, серед яких керівники підприємств, оцінювачі й інші посадовці КМДА.

Раніше повідомлялося, шо колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА судитимуть у справі про ймовірне використання підроблених документів для отримання другої групи інвалідності. Як раніше писав «Главком», мова йде про Руслана Світлого.  За даними досудового розслідування, у 2022 році посадовець передав свої анкетні дані третім особам для виготовлення фіктивних медичних документів. Ці довідки свідчили про нібито наявність у нього  хвороб, на які він насправді не страждав.

