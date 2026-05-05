Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень
В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості
фото: glavcom.ua

За словами Івановської, майже половина звернень – 49,4% – стосується сфери обслуговування

У 2025 році українці значно активніше почали відстоювати свої мовні права – до Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 2888 скарг. Про це заявила мовний омбудсмен Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Івановської, найбільше звернень зафіксовано у Києві – 1117 скарг. Далі йдуть Одеська область (445), Харківська (374) та Дніпропетровська (261). Загалом на ці регіони припадає 76,1% усіх звернень.

Майже половина звернень – 49,4% – стосується сфери обслуговування. Згідно із законом, клієнтів мають обслуговувати державною мовою, а перехід на іншу можливий лише за їхнім проханням. 

Також значна частина скарг пов’язана з:

  • порушеннями у сфері реклами;
  • діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • заходами у культурній сфері.

В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості.

Українці дедалі частіше реагують на недотримання мовного законодавства та готові захищати своє право на отримання інформації державною мовою.

Крім того, змінюється і якість звернень – громадяни частіше попередньо ознайомлюються із законодавством, що робить їхні скарги більш аргументованими.

Уповноважена запевнила, що жодне звернення не залишається без розгляду, а всі встановлені порушення отримують належну правову оцінку. 

Нагадаємо, у  2025 році фінансування державної мовної політики в Україні виявилося критично недостатнім і може поставити під загрозу виконання профільного закону. Стратегічна потреба фінансування становила понад 1,8 млрд грн, тоді як фактично було виділено лише близько 323 млн грн. Таким чином, мовна політика профінансована менш ніж на третину від необхідного обсягу. Крім того, міжнародна технічна допомога, яка передбачалася у розмірі 600 тис. грн, фактично не надійшла.

Раніше Олена Івановська заявляла, що російська мова має «вертикальну» структуру з наказовим, директивним синтаксисом, тоді як українська побудована на горизонтальній взаємодії. За її словами, українці легко засвоюють російську через її «вірусність» і домінування сили. Як приклад вона навела ситуації, коли в російськомовних родинах після переїзду до україномовного середовища діти переходять саме на російську мову.

Також зазначимо, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст, виконавши постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року. Текст документа підготувала робоча група, сформована у квітні 2025 року, до якої увійшли науковці профільних установ НАН України та викладачі провідних українських університетів.

Читайте також:

Теги: мовна реформа мова Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
6 квiтня, 15:16
Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
9 квiтня, 10:15
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
14 квiтня, 05:39
У Києві працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
16 квiтня, 02:41
На місце події вже прибули правоохоронці
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
22 квiтня, 16:58
Україна запустила новий рівень «малої» ППО
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
23 квiтня, 20:59
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19

Суспільство

Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року
Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року
Штрафи за мовні порушення зросли: омбудсменка назвала цифри
Штрафи за мовні порушення зросли: омбудсменка назвала цифри
Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень
Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень
«Фінансовий колапс». Мовна омбудсменка б’є на сполох через загрозу зриву профільного закону
«Фінансовий колапс». Мовна омбудсменка б’є на сполох через загрозу зриву профільного закону
Удари по РФ зросли вчетверо: міністр оборони розповів про успіхи стратегії Middle Strike
Удари по РФ зросли вчетверо: міністр оборони розповів про успіхи стратегії Middle Strike
«Метінвест» розвинув унікальну екосистему реінтеграції ветеранів: деталі
«Метінвест» розвинув унікальну екосистему реінтеграції ветеранів: деталі

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua