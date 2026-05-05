Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень

В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості

За словами Івановської, майже половина звернень – 49,4% – стосується сфери обслуговування

У 2025 році українці значно активніше почали відстоювати свої мовні права – до Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 2888 скарг. Про це заявила мовний омбудсмен Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Івановської, найбільше звернень зафіксовано у Києві – 1117 скарг. Далі йдуть Одеська область (445), Харківська (374) та Дніпропетровська (261). Загалом на ці регіони припадає 76,1% усіх звернень.

Майже половина звернень – 49,4% – стосується сфери обслуговування. Згідно із законом, клієнтів мають обслуговувати державною мовою, а перехід на іншу можливий лише за їхнім проханням.

Також значна частина скарг пов’язана з:

порушеннями у сфері реклами;

діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

заходами у культурній сфері.

В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості.

Українці дедалі частіше реагують на недотримання мовного законодавства та готові захищати своє право на отримання інформації державною мовою.

Крім того, змінюється і якість звернень – громадяни частіше попередньо ознайомлюються із законодавством, що робить їхні скарги більш аргументованими.

Уповноважена запевнила, що жодне звернення не залишається без розгляду, а всі встановлені порушення отримують належну правову оцінку.

Нагадаємо, у 2025 році фінансування державної мовної політики в Україні виявилося критично недостатнім і може поставити під загрозу виконання профільного закону. Стратегічна потреба фінансування становила понад 1,8 млрд грн, тоді як фактично було виділено лише близько 323 млн грн. Таким чином, мовна політика профінансована менш ніж на третину від необхідного обсягу. Крім того, міжнародна технічна допомога, яка передбачалася у розмірі 600 тис. грн, фактично не надійшла.

Раніше Олена Івановська заявляла, що російська мова має «вертикальну» структуру з наказовим, директивним синтаксисом, тоді як українська побудована на горизонтальній взаємодії. За її словами, українці легко засвоюють російську через її «вірусність» і домінування сили. Як приклад вона навела ситуації, коли в російськомовних родинах після переїзду до україномовного середовища діти переходять саме на російську мову.

Також зазначимо, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст, виконавши постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року. Текст документа підготувала робоча група, сформована у квітні 2025 року, до якої увійшли науковці профільних установ НАН України та викладачі провідних українських університетів.