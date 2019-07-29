Перформанс, акції, кінопокази: Київ долучається до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
30 липня у столиці відбудеться низка акцій до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
30 липня до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Києві відбудуться інформаційно-просвітницькі заходи на Центральному та Південному залізничних вокзалах, Майдані Незалежності (біля пам’ятника Архистратига Михайлу) та в кінотеатрі «Київська Русь». Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Зокрема, із 10:00 у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів будуть проведені просвітницькі кампанії, розміщено інформаційні плакати, на екранах будуть транслювати відеоролики.
Із 16:00 до 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться інтерактивна просвітницька акція «Протидій торгівлі людьми», мета якої – привернення уваги громадян, а особливо молоді, до прихованих ризиків, на які можна наразитись через некомпетентні та/або неправомірні дії фірм-посередників із працевлаштування за кордоном. Учасникам буде запропоновано взяти участь в інтерактивних вправах.
Під час акції запланований брифінг за участю представників Міністерства соціальної політики України як Національного координатора з питань протидії торгівлі людьми в Україні, київської міської влади та суб’єктів національного механізму взаємодії.
Окремою культурною подією акції стане вуличний показ – перформанс за участю акторів документального театру Фундації «Гармонізоване суспільство», який мовою мистецтва розкриє основні ризики та дасть розуміння глядачам щодо безпечної поведінки і захисту власних прав і свобод.
Також у цей же час інтерактивно-просвітницькі акції відбудуться в усіх десяти районах столиці за участю працівників Служби у справах дітей та сім’ї РДА, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
О 19:00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні», основним героєм якої є жінка, яка довгий час перебувала у трудовому рабстві. Після завершення кінопоказу експерти Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) – Агентства ООН з питань міграції в Україні обговорять стрічку з глядачами, закцентувавши увагу на сучасних тенденціях та ризиках торгівлі людьми для наших співвітчизників.