Перформанс, акції, кінопокази: Київ долучається до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30 липня у столиці відбудеться низка акцій до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

30 липня до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Києві відбудуться інформаційно-просвітницькі заходи на Центральному та Південному залізничних вокзалах, Майдані Незалежності (біля пам’ятника Архистратига Михайлу) та в кінотеатрі «Київська Русь». Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зокрема, із 10:00 у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів будуть проведені просвітницькі кампанії, розміщено інформаційні плакати, на екранах будуть транслювати відеоролики.

Із 16:00 до 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться інтерактивна просвітницька акція «Протидій торгівлі людьми», мета якої – привернення уваги громадян, а особливо молоді, до прихованих ризиків, на які можна наразитись через некомпетентні та/або неправомірні дії фірм-посередників із працевлаштування за кордоном. Учасникам буде запропоновано взяти участь в інтерактивних вправах.

Під час акції запланований брифінг за участю представників Міністерства соціальної політики України як Національного координатора з питань протидії торгівлі людьми в Україні, київської міської влади та суб’єктів національного механізму взаємодії.

Окремою культурною подією акції стане вуличний показ – перформанс за участю акторів документального театру Фундації «Гармонізоване суспільство», який мовою мистецтва розкриє основні ризики та дасть розуміння глядачам щодо безпечної поведінки і захисту власних прав і свобод.

Також у цей же час інтерактивно-просвітницькі акції відбудуться в усіх десяти районах столиці за участю працівників Служби у справах дітей та сім’ї РДА, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

О 19:00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні», основним героєм якої є жінка, яка довгий час перебувала у трудовому рабстві. Після завершення кінопоказу експерти Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) – Агентства ООН з питань міграції в Україні обговорять стрічку з глядачами, закцентувавши увагу на сучасних тенденціях та ризиках торгівлі людьми для наших співвітчизників.

За даними Міжнародної організації з міграції за роки незалежності України від торгівлі людьми постраждало понад 230 тис. осіб. Із загостренням політичної та економічної ситуації у 2013-2015 рр. та розгортанням збройного конфлікту на сході України, міграційні настрої, а з ними і вразливість до торгівлі людьми, посилились. Відзначається також зростання кількості людей, які прийняли б ризиковані пропозиції працевлаштування за кордоном. У відповідь на бажання громадян втекти від збройного протистояння до інших країн з’являються нові шахрайські схеми, посилюється активність торгівців людьми.

У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.