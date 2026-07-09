Перші леді та джентльмени зберуться у Києві на шостий щорічний саміт

Проведення Шостого Саміту перших леді та джентльменів заплановане на серпень

Шостий щорічний Саміт перших леді та джентльменів, міжнародний майданчик публічної дипломатії, що з 2021 року об’єднує подружжя голів держав з усього світу, відбудеться в серпні в Києві, повідомляє «Главком» з посиланням на реліз Глобальної платформи Саміту.

«Щороку Глобальна платформа Саміту проводить у Києві масштабну зустріч, щоб активізувати діалог на важливі для суспільства теми, об'єднати людей, які впливають на м'яку силу, і сприяти позитивним змінам у сферах, значимих для кожної країни. За п’ять років на Самітах розглядалися виклики для м’якої сили, післявоєнної відбудови, ментального здоров’я, захисту дітей та освіти. А на цьогорічному Саміті учасники зосередяться на темі «Світ 2026: Віднайти опору в часи невизначеності», – йдеться у повідомленні.

В ході саміту учасники поділяться досвідом витривалості й гнучності своїх суспільств та розкажуть як уроки минулого допомагають у сьогоденні.

Міжнародний блок стане майданчиком, на якому перші леді та джентльмени зможуть розказати більше про досвід та унікальні уроки своїх країн.

В рамках Українського блоку вітчизняні експерти поділяться досвідом, практиками, історичною ретроспективою, національними особливостями, програмами, що допомагають українському суспільству зберігати адаптивність та здатність до розвитку попри повномасштабне російське вторгнення.

Серед гостей Саміту, традиційно, будуть перші леді та джентльмени з різних країн та континентів, українські та міжнародні експерти, представники міністерств, громадських та міжнародних організацій та лідери суспільної думки.

Нагадаємо, попередній Саміт перших леді та джентльменів відбувся у вересні 2025 року. Захід тривав два дні й зібрав рекордну кількість учасників – представників із 20 країн світу, серед яких були перші леді та джентльмени, міністри освіти, науковці та лауреати Нобелівської премії.