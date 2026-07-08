Київ відчуває гострий дефіцит кадрів: яке рішення пропонує КМДА

КМДА пояснила, через що посилюватиметься зростання нестачі працівників

У Києві спостерігається дефіцит на ринку праці, тому одним із ключових резервів ресурсу є ветерани російсько-української війни. Водночас для їхнього успішного працевлаштування роботодавцям необхідно враховувати особливості адаптації колишніх військових до цивільного життя. Про це під час HR Wisdom Summit 2026 заявила заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, повідомляє кореспондент «Главкома».

Столиця вже стикається з нестачею працівників, а надалі ця проблема лише посилюватиметься через зростання кількості ветеранів. «Якщо ми хочемо максимально розвивати і залучати ветеранів, нам не вистачає ресурсів, людських ресурсів катастрофічно не вистачає», – наголосила посадовиця.

Хонда зазначила, що ветерани можуть стати важливою частиною ринку праці, однак їхня адаптація в колективах потребує додаткової уваги як з боку роботодавців, так і кадрових служб.

За її словами, працевлаштування ветерана не зводиться лише до відкриття вакансії. У трудових колективах можуть виникати різні виклики, зокрема через психологічні наслідки війни, відмінний життєвий досвід працівників та труднощі адаптації після повернення з фронту.

Посадовиця навела приклади ситуацій, коли конфлікти виникали між ветеранами та чоловіками, які не проходили військову службу, або коли роботодавці виявлялися не готовими до особливостей комунікації з колишніми військовими.

У зв’язку з цим місто проводить для роботодавців та HR-фахівців спеціальні тренінги щодо взаємодії з ветеранами під час співбесід та подальшої роботи в колективі.

Як повідомляв кореспондент «Главкому»,під час HR Wisdom Summit 2026 заявила керівниця платформи OLX Робота, співголова HR-комітету Європейської бізнес асоціації Марія Абдулліна розповідала, що українські роботодавці почали фіксувати нову тенденцію на ринку праці – зростання кількості чоловіків віком до 22 років, які виїжджають за кордон. Це вже позначається на кількості молодих кандидатів на вакансії.