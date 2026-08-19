Пік цвітіння амброзії у Києві: куди повідомляти про виявлені осередки

Фахівці наголошують: критично важливо знищувати амброзію до початку дозрівання насіння

У серпні та вересні в столиці настає пік цвітіння амброзії полинолистої – одного з найнебезпечніших сезонних алергенів. У зв'язку з цим комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень активізували обстеження територій міста та ліквідацію осередків цієї рослини. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком»

Як знищують рослину в місті

Амброзія найчастіше росте вздовж доріг, на пустирях, біля будівельних майданчиків та промзон. Для її знищення комунальники застосовують переважно механічний спосіб – скошування та видалення разом із корінням. На окремих дозволених ділянках також можуть використовувати спеціальні препарати.

Фахівці наголошують: критично важливо знищувати амброзію до початку дозрівання насіння, адже одна рослина здатна утворити тисячі нових зернят і розширити осередки наступного року.

Поради для мешканців

У КМДА застерігають киян від самостійного скошування або виривання великих заростей амброзії під час цвітіння, оскільки це спричиняє масовий викид пилку в повітря. Якщо ж поодинока рослина з'явилася на прибудинковій або приватній території, її варто обережно вирвати з корінням ще до цвітіння.

Амброзія (Ambrоsia) – рід однорічних та багаторічних трав родини айстрові фото: Вікіпедія

Якщо ви помітили осередки амброзії на міських територіях, про це можна повідомити до Контактного центру міста Києва:

за номером телефону 15-51;

через офіційний сайт 1551.gov.ua;

у мобільному застосунку «15-51».

Амброзія полинолиста – це висока трав’яниста рослина, листя якої зовні нагадує полин. Її пилок є сильним алергеном, що викликає сльозотечу, нежить, закладеність носа, свербіж та загальне погіршення самопочуття.

Чому амброзія небезпечна для здоров’я

Амброзія – один із найнебезпечніших алергенів у світі. Її пилок викликає амброзійний поліноз, або сінну лихоманку, від якої, за даними ВООЗ, страждають понад 70 млн людей. Цвітіння амброзії (з липня по жовтень) перетворює життя алергіків на справжнє випробування.

Симптоми полінозу: Сльозотеча, кон’юнктивіт, нежить, чхання, свербіж у горлі, підвищення температури, мігрень, кропив’янка. У важких випадках можливі набряк легенів і загострення бронхіальної астми.

Масштаб алергії: Одна рослина може виробляти від 4 млн до 10 млрд зерен пилку, які переносяться на відстань до 160 км і піднімаються на висоту до 5 км. Навіть низька концентрація пилку (5–10 зерен на кубічний метр повітря) може викликати реакцію.

Ризики для тварин: Алергія на амброзію може виникати у собак і котів, адже їхні чутливі рецептори реагують на пилок під час обнюхування рослин.

Важливо: Якщо ви відчуваєте симптоми алергії під час цвітіння амброзії, зверніться до лікаря. Антигістамінні препарати та уникнення контакту з пилком можуть полегшити стан.

Цікаво, що амброзію часто плутають із золотушником канадським через схожий період цвітіння, але золотушник має яскраві жовті суцвіття і менш алергенний пилок. На відміну від нього, амброзія має зелені, непоказні квіти, які видають її «підступну натуру».

Нагадаємо, у 2025 року загальна площа виявлених заражених територій становила близько 123 га. За словами гендиректорки «Київзеленбуду» Ольги Манько, боротьба з амброзією – це тривалий процес, що потребує системного підходу та постійної уваги.