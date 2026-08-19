Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водію Volkswagen повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водію Volkswagen повідомлено про підозру
ДТП на Чоколівському бульварі сталася вранці 19 серпня 2026 року
фото: Національна поліція України

Унаслідок ДТП загинули дві жінки віком 35 та 52 роки

Водію Volkswagen, який влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі в Києві, повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася вранці 19 серпня близько 9:00.

За даними правоохоронців, 23-річний водій на Volkswagen їхав смугою для громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього в’їхав у зупинку, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки віком 35 та 52 роки. Ще четверо людей отримали травми. Серед постраждалих – 24-річний чоловік, якого госпіталізували у тяжкому стані. Наразі лікарі борються за його життя.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

23-річний водій на Volkswagen вчинив смертельне ДТП на Чоколівському бульварі столиці
23-річний водій на Volkswagen вчинив смертельне ДТП на Чоколівському бульварі столиці
фото: Національна поліція України

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини водієві Volkswagen загрожує до 10 років позбавлення волі
У разі доведення вини водієві Volkswagen загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На Чоколівському бульварі легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Читайте також:

Теги: Київ водій поліція ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по Україні балістикою, Підмосков'я у вогні, Магучіх – чемпіонка Європи: головне за ніч 16 серпня
РФ вдарила по Україні балістикою, Підмосков'я у вогні, Магучіх – чемпіонка Європи: головне за ніч 16 серпня
16 серпня, 05:50
Земельна ділянка розташована у прибережній захисній смузі озера Редькіно
Ділянку на березі озера Редькине передано під забудову. За справу взялася прокуратура
11 серпня, 17:12
За хуліганство підозрюваним загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі, а за завдання тяжких тілесних ушкоджень – до восьми
На Подолі неповнолітні напали на двох жінок через неприязнь до безхатьків
11 серпня, 14:43
Під головуванням президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва
5 серпня, 19:06
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00
Рятувальники гасять пожежу на ранку біля метро «Почайна»
Унаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджена станція метро «Почайна»
30 липня, 09:39
У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн
Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році
28 липня, 18:15
Ціни на кавуни стартують від 16 грн за кілограм
Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку
27 липня, 16:45
Перед грозою: небо над Києвом затягло важкими хмарами
На Київ насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
24 липня, 12:09

Новини

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водію Volkswagen повідомлено про підозру
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водію Volkswagen повідомлено про підозру
Очищення озера Кирилівського та Сирецького струмка: розпочато новий етап робіт
Очищення озера Кирилівського та Сирецького струмка: розпочато новий етап робіт
Пік цвітіння амброзії у Києві: куди повідомляти про виявлені осередки
Пік цвітіння амброзії у Києві: куди повідомляти про виявлені осередки
Укриття, генератори та ремонти: як Київ підготував навчальні заклади до 1 вересня
Укриття, генератори та ремонти: як Київ підготував навчальні заклади до 1 вересня
Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця
Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця
У Києві п’яний пацієнт напав на медиків швидкої: це вже сьомий напад від початку року
У Києві п’яний пацієнт напав на медиків швидкої: це вже сьомий напад від початку року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
79K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
70K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua