Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водію Volkswagen повідомлено про підозру

Унаслідок ДТП загинули дві жінки віком 35 та 52 роки

Водію Volkswagen, який влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі в Києві, повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася вранці 19 серпня близько 9:00.

За даними правоохоронців, 23-річний водій на Volkswagen їхав смугою для громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього в’їхав у зупинку, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки віком 35 та 52 роки. Ще четверо людей отримали травми. Серед постраждалих – 24-річний чоловік, якого госпіталізували у тяжкому стані. Наразі лікарі борються за його життя.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

23-річний водій на Volkswagen вчинив смертельне ДТП на Чоколівському бульварі столиці фото: Національна поліція України

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини водієві Volkswagen загрожує до 10 років позбавлення волі фото: Національна поліція України

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На Чоколівському бульварі легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.