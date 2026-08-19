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Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця
Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції
фото: Національна поліція України

У розпалі суперечки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові одного удару в ділянку черевної порожнини

В Обухові побутовий конфлікт між цивільним подружжям під час розпивання алкоголю завершився ножовим пораненням та затриманням. 45-річній фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком». 

За даними правоохоронців, подія сталася в помешканні 43-річного потерпілого. Пара разом вживала спиртні напої, коли між ними виникла раптова сварка. У розпалі суперечки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові одного удару в ділянку черевної порожнини.

Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції, повідомивши про травмування співмешканця.

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням негайно госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали 45-річну нападницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва 36-річний мешканець Дніпра вдарив ножем у живіт 51-річного чоловіка з Вінниччини просто в номері готелю. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням, його життю наразі нічого не загрожує. Інцидент стався напередодні від’їзду потерпілого додому. Його неповнолітня донька випадково переплутала двері й зайшла до сусіднього номера. Тамтешній мешканець почав лаяти дівчину. Вона злякалася та розповіла про все батькові.

Раніше у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру після конфлікту, під час якого він ножем поранив трьох чоловіків. Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Микільсько-Слобідській. За даними слідства, молодик перебував на вулиці разом зі своєю дівчиною, коли між ним і 29-річним перехожим виникла словесна суперечка. Щоб уникнути конфлікту, чоловік пішов, але згодом повернувся разом зі своїм 36-річним знайомим, аби зробити хлопцю зауваження через зухвалу поведінку та нецензурну лайку.

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Теги: конфлікт поранення жінка поліція розслідування кримінал Київщина

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