Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця

Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції

У розпалі суперечки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові одного удару в ділянку черевної порожнини

В Обухові побутовий конфлікт між цивільним подружжям під час розпивання алкоголю завершився ножовим пораненням та затриманням. 45-річній фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, подія сталася в помешканні 43-річного потерпілого. Пара разом вживала спиртні напої, коли між ними виникла раптова сварка. У розпалі суперечки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові одного удару в ділянку черевної порожнини.

Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції, повідомивши про травмування співмешканця.

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням негайно госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали 45-річну нападницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування наразі триває.

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