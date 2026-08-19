Укриття, генератори та ремонти: як Київ підготував навчальні заклади до 1 вересня

Міська влада ставить за мету надати додаткові джерела енергії абсолютно всім освітнім установам Києва

До закладів освіти столиці від вересня підуть 361 тисяча дітей та молоді, зокрема понад 16 тис. першокласників. Напередодні нового навчального року мер Києва Віталій Кличко відвідав традиційну конференцію столичних освітян, яку проводять напередодні нового навчального року, де оприлюднив ключові дані щодо безпеки, енергонезалежності та стану інфраструктури столичних шкіл і садочків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА

Безпека та облаштування укриттів

За словами мера столиці, загальна місткість укриттів у закладах освіти Києва наразі становить 375 тисяч місць, що на 170 тисяч більше, ніж у 2022 році. Протягом 2024-2025 років безпосередньо у навчальних закладах збудували дев'ять нових споруд подвійного призначення. Сховища 393 шкіл уже обладнані мережею Wi-Fi, а також у них продовжують встановлювати резервне освітлення, автономні джерела живлення та системи вентиляції. Для комплексної безпеки всі школи столиці забезпечені фізичною охороною, тривожними кнопками, цілодобовим пультовим спостереженням, відеокамерами та сигналізацією.

Забезпечення енергостійкості

Міська влада ставить за мету надати додаткові джерела енергії абсолютно всім освітнім установам Києва. На сьогодні 847 закладів освіти вже забезпечені генераторами різних потужностей, а ще 210 об'єктів обладнали сучасними інверторами з акумуляторними батареями для безперебійної роботи під час можливих відключень світла.

Відновлення пошкодженої інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ворожих атак у Києві зазнали пошкоджень 314 закладів освіти, із яких 107 об'єктів постраждали у 2026 році. На цей час будівельникам уже вдалося повністю відновити 205 приміщень, а ще на 109 майданчиках ремонтні та відновлювальні роботи перебувають на завершальному етапі.

Загалом у освітній системі столиці працюють понад 62,5 тисячі фахівців. Майже 500 столичних освітян наразі захищають Україну в лавах Сил оборони, а 40 педагогів віддали життя за свободу та незалежність нашої держави.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що Київ виконав майже 50% від запланованого обсягу робіт у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону. За його словами, основне завдання міської влади сьогодні полягає у створенні надійної дублюючої системи, яка зможе забезпечити киян теплом, світлом та водою у разі повторних атак на ключові об’єкти інфраструктури.