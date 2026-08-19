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Очищення озера Кирилівського та Сирецького струмка: розпочато новий етап робіт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Очищення озера Кирилівського та Сирецького струмка: розпочато новий етап робіт
На озері Кирилівському триває покіс та прибирання рослинності
фото: КП «Плес»

У струмок та на прилеглий ґрунт внесли 1,7 тис. л. біоремедіатора, який прискорює природне розщеплення хімічних і органічних сполук

Фахівці комунального підприємства «Плесо» розпочали біологічне очищення ділянок, постраждалих від витоку нафтопродуктів на Оболоні. Основні заходи з нейтралізації розчинених речовин зараз зосереджені на Сирецькому струмку, через який забруднення потрапляє до озера Кирилівського. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

У струмок та на прилеглий ґрунт внесли 1,7 тисячі літрів робочого розчину біоремедіатора Trevitan (з яких 160 літрів – концентрована діюча речовина). Препарат містить сукцинат калію та солі органічних кислот, які прискорюють природне розщеплення хімічних і органічних сполук.

За даними випробувань Інституту гідробіології та висновком Держпродспоживслужби, засіб є безпечним для місцевої флори та фауни. Препарат та послуги з його внесення комунальникам безплатно надала компанія-виробник.

Паралельно на самому озері Кирилівському триває покіс та прибирання рослинності, на якій накопичилися залишки нафтопродуктів. Дослідження та комплексні роботи з відновлення водойми тривають.

Нагадаємо, у столиці обстежили Дніпро після того, як напередодні «Главком» у своєму матеріалі звернув увагу на зміну кольору річки та можливі загрози цього явища. Останніми днями вода в Дніпрі набула зеленуватого відтінку, а біля берегів утворилася піна. 

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Теги: Київ водойма послуги

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