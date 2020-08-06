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    Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)

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    Opel Frontera отримав серйозні пошкодження - Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)
    Opel Frontera отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Стан сп'яніння водія перевищував дозволений рівень майже у 12 разів

    5 серпня близько 20 години сталася дорожньо-транспортна пригода у селі Лозівка Бориспільського району.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    На місці події інспектори встановили, що водій транспортного засобу Opel Frontera не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив перекидання. В результаті події автомобіль отримав механічні ушкодження.

    За кермом легковика перебував 36-річний мешканець Борисполя.

    Інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння у керманича. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат - 2,4 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 12 разів.

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    Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)
    Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)
    Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)
    Під Борисполем п’яний, як чіп, водій перекинувся на автівці (фото)

    На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі рішення у цій справі прийматиме суд.

    Нагадаємо, 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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