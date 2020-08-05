На Бессарабці зіткнулися дві автівки та скутер (відео)



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В результаті ДТП постраждав скутерист Фото: Київ оперативний

Швидка допомога екстрено госпіталізувала водія мопеда

Сьогодні, 5 серпня, на перехресті бульвару Тараса Шевченко та Хрещатика сталася ДТП за участю двох автомобілів і скутера доставки піци.

За попередніми даними, мопед вискочив на червоний сингал світлофора, в результаті сталося зіткнення скутера і двох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водія мопеда екстрено госпіталізували лікарі швидкої допомоги.

Наразі рух ускладнений на Бессарабці ускладнено.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 4 серпня на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів.