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    Новини

    На Бессарабці зіткнулися дві автівки та скутер (відео)

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    В результаті ДТП постраждав скутерист - На Бессарабці зіткнулися дві автівки та скутер (відео)
    В результаті ДТП постраждав скутерист
    Фото: Київ оперативний

    Швидка допомога екстрено госпіталізувала водія мопеда

    Сьогодні, 5 серпня, на перехресті бульвару Тараса Шевченко та Хрещатика сталася ДТП за участю двох автомобілів і скутера доставки піци.

    За попередніми даними, мопед вискочив на червоний сингал світлофора, в результаті сталося зіткнення скутера і двох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водія мопеда екстрено госпіталізували лікарі швидкої допомоги.

    Наразі рух ускладнений на Бессарабці ускладнено.

    На місці працює поліція.

    Як повідомлялося, 4 серпня на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль скутер
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