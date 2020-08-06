Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)



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Скутер зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda Фото: Київ оперативний

Водій скутера потрапив до лікарні

Сьогодні, 6 серпня, на вул. Льва Толсткого у Києві сталася ДТП за участю скутериста і двох легкових автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За словами очевидців, водій скутера задивився в телефон, через це зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda.

В результаті ДТП, скутериста госпіталізували в лікарню з травмою голови.

На місці працювали медики й поліція.

Як повідомлялося, 5 серпня на перехресті бульвару Тараса Шевченко та Хрещатика сталася ДТП за участю двох автомобілів і скутера доставки піци.

6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».