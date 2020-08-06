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    Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)

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    Скутер зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda - Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)
    Скутер зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda
    Фото: Київ оперативний

    Водій скутера потрапив до лікарні

    Сьогодні, 6 серпня, на вул. Льва Толсткого у Києві сталася ДТП за участю скутериста і двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За словами очевидців, водій скутера задивився в телефон, через це зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda.

    В результаті ДТП, скутериста госпіталізували в лікарню з травмою голови.

    На місці працювали медики й поліція.

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    Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)
    Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)
    Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)
    Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)

    Як повідомлялося, 5 серпня на перехресті бульвару Тараса Шевченко та Хрещатика сталася ДТП за участю двох автомобілів і скутера доставки піци.

    6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль скутер
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