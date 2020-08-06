Задивився в телефон: у Києві скутерист влетів у дві автівки (фото)
Скутер зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda
Фото: Київ оперативний
Водій скутера потрапив до лікарні
Сьогодні, 6 серпня, на вул. Льва Толсткого у Києві сталася ДТП за участю скутериста і двох легкових автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За словами очевидців, водій скутера задивився в телефон, через це зачепив Audi, а потім в'їхав у Honda.
В результаті ДТП, скутериста госпіталізували в лікарню з травмою голови.
На місці працювали медики й поліція.
Як повідомлялося, 5 серпня на перехресті бульвару Тараса Шевченко та Хрещатика сталася ДТП за участю двох автомобілів і скутера доставки піци.
6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».