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    Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки (фото)

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    В результаті зіткнення один із автомобілів перекинувся - Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки (фото)
    В результаті зіткнення один із автомобілів перекинувся
    Фото: ДСНС

    Водій «Таврії» загинув на місці аварії

    У четвер, 6 серпня, вранці на автошляху Київ - Знам`янка, поблизу АЗС «WOG» в Обухівському районі, сталася ДТП.

    Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 08:07, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці рятувальники встановили, що відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry.

    Внаслідок ДТП одного постраждалого з травмами різної тяжкості було направлено до Обухівської районної центральної лікарні, водій «Таврії» загинув на місці від отриманих травм, несумісних із життям. Працівники ДСНС провели деблокацію тіла. 

    На місці події працювали рятувальники, медпрацівники та поліція.

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    Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки (фото)
    Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки (фото)
    Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки (фото)

    Нагадаємо, 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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