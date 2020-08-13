Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)



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Мітинг під будинком Олександра Ткаченка на Трухановому острові Фото: Журналіст

Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів

Сьогодні, 13 серпня, проходить мітинг під будинком міністра культури Олександра Ткаченка, розташованому в заповідній зоні Труханового острова в Києві.

Активісти ГО «Ліс» і ГО «Товариство охорони пам’яток культури міста Києва» протестують проти забудови Труханового острова і вимагають, щоб Ткаченко публічно пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони. Про це повідомляє «Журналіст».

За словами мітингувальників, нинішній міністр культури не вніс цю нерухомість в декларацію і ніяк не коментує ситуацію.

Активісти організували мітинг біля будинку Ткаченка, щоб спровокувати реакцію чиновника на свої вимоги.

Як повідомлялося, Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал «1+1» показав розслідування про незаконність поселень там.

Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Землю місто передавало під спортивну базу.

У 2015 році журналісти каналу «1+1» зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.

Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.

За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться «адміністративною будівлею». Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи «Інеко» та співвласника ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україно». Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.

Ткаченко запевняє, що орендує приміщення лише з весни 2019 року.