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    Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)

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    Мітинг під будинком Олександра Ткаченка на Трухановому острові - Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)
    Мітинг під будинком Олександра Ткаченка на Трухановому острові
    Фото: Журналіст

    Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів

    Сьогодні, 13 серпня, проходить мітинг під будинком міністра культури Олександра Ткаченка, розташованому в заповідній зоні Труханового острова в Києві.

    Активісти ГО «Ліс» і ГО «Товариство охорони пам’яток культури міста Києва» протестують проти забудови Труханового острова і вимагають, щоб Ткаченко публічно пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони. Про це повідомляє «Журналіст».

    За словами мітингувальників, нинішній міністр культури не вніс цю нерухомість в декларацію і ніяк не коментує ситуацію.

    Активісти організували мітинг біля будинку Ткаченка, щоб спровокувати реакцію чиновника на свої вимоги.

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    Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)
    Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)
    Під будинком Ткаченка на Трухановому острові проходить мітинг (фото)

    Як повідомлялося, Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал «1+1» показав розслідування про незаконність поселень там.

    Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Землю місто передавало під спортивну базу.

    У 2015 році журналісти каналу «1+1» зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.

    Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.

    За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться «адміністративною будівлею». Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи «Інеко» та співвласника ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україно». Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.

    Ткаченко запевняє, що орендує приміщення лише з весни 2019 року.

    Київ нерухомість розслідування будинок Олександр Ткаченко
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